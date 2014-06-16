به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا نقدی شامگاه دوشنبه در یادواره کشوری 600 شهید اصناف استان فارس و 500 شهید صنف پوشاک و خیاط کشور تاکید کرد: امروز روز جنگ فرهنگي است دشمن خيلي جلو عقب كرد كه با ما بجنگد، تمام كشورهاي اطراف ما را تحت سلطه خود قرار داد، تهديد كرد نقشه کشید و تمام شناسايی و طرح هاي عملياتي خود را انجام داد اما دید جرأت جنگيدن با چنين ملتي را ندارد زيرا صلابت شهداي ما را ديده بودند و مي دانستند اگر به ميدان بيايد مقابلشان والفجر هشت و كربلاي پنج و... راه می افتد.

وی ادامه داد: امروز معادله‌اي كه در دنيا برقرار شده در پرتو اقتدار نظام اسلامي و بيداري در پرتو اسلام دست دشمنان براي چپاول ثروت ملت ها را بسته و افول آنها را رقم زده است.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور یادآور شد: امروز دشمنان که خود را برای جنگ ناتوان می‌بینند به سراغ عنصري كه موجب اين همه فداكاری و چنين قدرتي در ملت شده می روند که همان ايمان، باورها و اعتقادات ما است و آنها براي اين هدف برنامه‌ريزي كرده‌اند.

سردار نقدی افزود: طی چند سال گذشته تعداد شبكه هاي ماهواره از شش به 160 کانال رسید که تمامی سلایق از جمله ورزش، كودك، مسائل سياسي، اقتصادي و شبكه هاي اجتماعي پرمفسده را پوشش می دهند.

وی تاکید کرد: این شبکه‌ها براي اين درست كرده‌اند كه ايمان ما را مورد هدف قرار دهند، مي خواهند نسلي درست كنند كه جرأت و شهامت شهدا را نداشته باشد معنويت، پاكي و اخلاص شهدا را نداشته باشد و نتواند جلوي قدرتها عرض اندام كند آنها مي خواهند چنين سرنوشتي را براي ما رقم بزنند و امروز ما تكليف داريم در جنگ فرهنگي حضور فعال داشته باشیم.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور با بیان اینکه اگر ميدان رزم و شهادت نيست بايد كار زينبي كنيم، گفت: بيدارگري اولویت است مردم بدانند كه چه خطري از ناحيه رسانه هاي فاسد بیگانه ملت ما را تهديد مي كند، اگر بحث مسائل سياسي بود مثل توهين، شايعه پراكني و دروغ بود جاي نگراني زيادي نبود زیرا مردم اینگونه رفتارها را باور ندارند.

سردار نقدی تاکید کرد: امروز از طريق رسانه ها به سراغ اخلاق آمده‌اند، ديده اند شايعات دروغ، حرف سياسي و تحليل هاي غلط فايده اي ندارد لذا سراغ چشم و دل ما رفته اند.

وی تصریح کرد: امروز بازاريان ما نقش زيادي در اين جبهه ها دارد لباسي كه مي پوشيم نماد اعتقاد و باور ما بايد باشد بايد از روي لباس حدس زد كه چه اعتقاداتي داریم، لباس نماد فرهنگي است و نبايد علامت هاي بيگانه روي لباس‌هاي ما باشد.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور با بیان اینکه لباسي كه ما مي پوشيم لباس حيا و عفت باشد، گفت: اگر به ياد شهداي صنف پوشاك جمع شده ايم بايد ببينم اگر امروز آنها بودند در وسط بازار چه مي كردند، بدون شك با مغازه داران صحبت مي كردند كه لباس هاي خانم‌ها را با حيا بدوزيد.

سردار نقدی تاکید کرد: قطعا اين شهدا امروز پيامشان اين است چون جنگ فرهنگي است جامعه را نسبت به اين تهاجم بيدار كنيم و اجازه ندهيم دشمن در اين جبهه پيشروي كند.

وی با اشاره به نقش اصناف در جبهه اقتصادی نیز افزود: جبهه ديگر ما جبهه اقتصاد است كه امسال ولي امر مسلمین دو مأموريت را از ملت خواسته اند، اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي يعني همه بدون شك در اين عرصه باید وارد شوند به خصوص انتظار زيادي از اصناف است و بايد توليد ملي را تقويت كنيم.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور با بیان اینکه به چه دلیل پوشاک ما باید از خارج کشور وارد شود، گفت: امروز نباید 70 درصد پوشاك ما وارداتي باشد چرا بخش اعظم پارچه ما وارداتي است و اگر می گوییم باید توان رقابت نداریم باید دلیل آن را پیدا کنیم.

سردار نقدی تصریح کرد: امروز اقتصاد مقاومتي اينجاست توليد داخل را ارج بگذاريم كالاي داخلي را بالاي ويترين قرار دهیم و مشتري ها را تشويق به خريد آن كنيم.

دشمنان به دنبال تفرقه افکنی هستند

وی ادامه داد: يادواره شهدا صرفا ياد كردن گذشته و خاطره گويي نيست بايد در مكتب شهدا بياييم، درس بگيريم و ياد بگيريم از جمله توطئه هاي دشمني كه بايد امروز به سراغ او برويم و نگذاريم موفق شود تفرقه افكني در ميان مسلمانان است.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور تاکید کرد: آنها ذليل هستند از اينكه بتوانند با قواي اسلام مواجه شوند لذا تلاش مي كنند كه صداي مسلمانان كه الان به سمت صهيونيستها رفته است به سينه همديگر بازگردانند.

سردار نقدی افزود: 15 شبكه ماهواره كه به اسم شيعه دائم به اهل سنت و مقدسات آنها توهين مي كند و 15 شبكه به اسم اهل سنت از صبح تا شب به مقدسات تشيع فحاشي مي كنند.

وی با بیان اینکه تمامی این شبکه از شهر لندن پخش می شود، گفت: نه آن شيعه ها در ايران و نه آن اهل سنت در كشور اهل سنت هستند هر دو در لندن هستند و دو خيابان با هم فاصله دارند و مي خواهند ما را به جان هم بيندازند.

آمریکا فرمانده نوادگان یزید در عراق است

رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور ادامه داد: امروز برنامه اي كه در عراق تدارك ديده اند و مي خواهند تحريك كنند كه جنگ را جنگ مذهبي جلوه دهند در حاليكه هر عاقلي نگاه كند مي بيند درست است كه امروز نوادگان يزيد به جنگ مسلمانان آمده اند تحت عنوان داعش اما امروز فرماندهي نوادگان يزيد را آمريكا به دست گرفته است.

سردار نقدی یادآور شد: آنها هستند كه آمده اند به گروههاي بعثي امكانات داده اند البته آمريكايي ها خيلي كودن هستند و سران ابله اي دارند كه اصلا نمي توانند از تجربه خود استفاده كنند آنها به ايران حمله نظامي كردند از دل اين حمله نيروي عظيم سپاه و بسيج متولد شد به لبنان تجاوز كردند و از دل آن حزب الله كه امروز قدرت موشكي دنيا شده متولد شده به فلسطيني ها حمله كردند يك گروه قوي ساخته شد، حمله كردند به سوريه و توطئه عليه او شكل دادند سوريه اي كه نقش كمكي براي جبهه مقاومت داشت ولي خطر جدي براي صهيونيستها محسوب مي شود همان سوريه را امروز تبديل به يك جبهه فعال كردند که با ده ها هزار بسيجي كه مانند بسيجي هاي خودمان داوطلبانه آمده اند.

وی تصریح کرد: سرنوشت واتفاقي كه در عراق شروع شده سرنوشتی جز همين نخواهد بود زیرا امروز مي بينيم مسئولان عراق از بسيج مردمي و سازماندهي بسيج صحبت مي كنند اينها محاصره خود را تنگ تر مي كنند البته يك زرنگي كنند كه سعي مي كنند با افعال دروغ وانمود كنند كه در صحنه نيستند و همه اينها حاصل اتاق عمليات رواني سازمان سیا است.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور تاکید کرد: چيزي كه آنها به آن دل بسته اند سرابي بيشتر نيست بدانند اگر بسيجيان ما اين بار كوله پشتي خود را از زمين بردارند اولين جايي كه آن را مي گذراند بيت المقدس خواهد بود.

سردار نقدی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه حضور تمامی اقشار در هشت سال دفاع مقدس یک پدیده بود، گفت: اين يك پديده استثنايي است هر كسي متناسب با طبع و روحيات خود شغلي انتخاب مي كند در دنيا رايج اين است افرادي سلحشور، برخي ماجراجو هستند دنبال رزم و جنگ هستند و نظامي مي شوند و قدرت دفاعي كشورهاي دنيا توسط چنين افرادي شكل مي گيرد بعد هم يك وظيفه اي از عموم مي خواهند كه اجباري است.

وی ادامه داد: اين پديده كه در ميان ملت ما از همه اقشار شهيد داريم شاعراني با جنس و روح لطيف كه اصلا با روحيات آنها سلاح، جنگ و رزم سازگار نيست در ميان شهدا هستند افرادي در كسوت روحانيت، پنج هزار معلم شهيد كه روحيات آنها تعليم و تربيت بوده است.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور یادآور شد: از پديده هاي استثنايي در دنيا اين است كه در كشور ما 10 هزار شهيد اصناف داريم كسي كه قريحه و استعداد خود را در كسب و بازار ديده است ولي در موقع نياز بازار را رها كرده لباس رزم پوشيده به ميدان آمده براي دفاع از کشور.

سردار نقدی تاکید کرد: شايد اقشاري كه محروميت داشته باشند از زندگي خود دل كندن براي آنها راحت تر باشد اما اين پديده استثنايي است در ميان اقشاري كه امكانات و رفاهيات اوليه دارند ولي با عشق بدون اينكه كسي نيست از آنها مواخذه كند همه اينها را رها كرده و به جبهه هاي دفاع مي آيیند و مانند شهيد اسلامي نسب به حد بالایی از عرفان می رسند.

وی ادامه داد: عرفان در هر فرقه و مذهبي صادق و كاذب وجود داشته باشد متعلق به افراد خاصي است كه از دنيا دوري گزيده اند و براي خود مناجات انتخاب كرده اند اينجا در بالاترين مرتبه عرفان يك كاسب است كه رهبری فرمودند در بيداري حضرت زهرا(س) را مشاهده كرده است اين در اوج عرفان است.

سردار نقدی افزود: بازار از گذشته با روحانيت و حوزه نزدیک بوده و از قدیم در قلب بازارها مساجد ساخته می شد.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور تاکید کرد: در اين يادواره با شهداي خود عهد مي بنديم که امروز دشمنان به جنگ ايمان امده اند و ما ايمان خود را با تمام وجود حفظ خواهيم كرد، رسانه هاي آنها را به ناكامي خواهيم كشاند آنها را به شكست مي انجاميم و معنويت خود را تقويت مي كنيم.