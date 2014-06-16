به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسن قرائتی رئیس ستاد اقامه نماز کشور عصر امروز 26 خردادماه در آئین گشایش فصل نشاط، طرح سراسری اوقات فراغت در سالن اندیشه حوزه هنری با اشاره به اینکه عظمت ماه رمضان به قرآن است، گفت: متاسفانه ما قرآن را رها کردیم در حالی که ماه رمضان پزش به قرآن است و نه روزه!

وی ادامه داد: برای انجام کارهای فرهنگی و هنری ابتدا باید معنای فرهنگ و هنر را بدانیم. هنر یعنی زود یاد بگیریم و از یاد گرفتنش لذت ببریم و دیر هم فراموش کنیم. تابلوی عصر عاشورای استاد فرشچیان نمونه هنر است. برخی از کارهای هنری را فقط خود هنرمند می‌تواند توضیح دهد در حالی که هنر نباید مردم را گیج کند.

قرائتی با انتقاد از هزینه‌های بسیاری که در حوزه فرهنگ انجام می‌شود اما بازدهی ندارد گفت: امروز باید ببینیم که ما به چه میزان در کشور تفسیر قرآن و نهج‌البلاغه داریم؟ قرآن در مدرسه فیضیه غریب است. امیر‌المومنین در نجف غریب است. ما شورای فرهنگ عمومی درست کردیم. این شورا چقدر برای ماه رمضان که عظمتش به قرآن است فکر کرده؟ آیا قرآن جزء فرهنگ ما نیست؟ وزارت ارشاد چه کاری کرده است؟

رئیس ستاد اقامه نماز با بیان اینکه در دانشگاه تولید علم کم است افزود: متاسفانه ما تنها به دنبال جامعه‌شناسان و روانشناسان می‌رویم و در دانشگاه‌های ما بیشتر انتقال علم وجود دارد تا تولید علم.

وی سه راهکار را برای رونق‌بخشی به مساجد کشور پیشنهاد کرد و گفت: در ابتدا باید قصد قربت کنیم و در مرحله دوم باید تولید علم داشته باشیم و در آخرین مرحله باید اخلاق را رعایت کنیم. متاسفانه ما خط را گم کردیم و به همین دلیل است که با وجود حدود 3 هزار پژوهشکده یک نفر به خدا وصل نمی‌شود. د ر دولت گذشته چون شهردار با رئیس جمهور مشکل داشت درب مساجد کشور بسته بود اما خوشبختانه در دولت فعلی این مساله حل شده است.

قرائتی با تاکید بر اینکه باید قرآن را جدی بگیریم تا مشکل حل شود گفت: کارهایی مانند طرح تلاوت نور اگرچه کار خوبی است اما تا چه زمانی می‌خواهیم تنها به روخوانی قرآن اکتفا کنیم؟ باید در قرآن تدبر کنیم.

وی با انتقاد از اینکه هویت خودمان را گم کردیم گفت: به همین دلیل است که بسیاری از کارهای فرهنگی ما بازدهی و معنایی ندارد. باید خودمان را کشف کنیم و محور را قرآن قرار دهیم. تمام عوامل سقوط یک جامعه در صفحه آخر دعای ابوحمزه ثمالی است. امام سجاد(ع) اینها را در یک صفحه آورده است. کا رهای فرهنگی شاه عباس 400 سال است که ماندگار است اما از کارهای فرهنگی ما چه مانده است؟ ما چه چیز می خواهیم که در قرآن نیست؟

رئیس ستاد اقامه نماز درباره برنامه‌های فرهنگی مانند اجرای تواشیح نیز گله‌هایی را مطرح کرد و گفت: متاسفانه امروز علاوه بر تهاجم شرقی و غربی تهاجم مصری هم داریم! من نمی‌دانم کارهایی مانند تواشیح چگونه کاری است؟!

قرائتی همچنین بیان کرد: ما آن قدر که بودجه برای فرهنگ عمومی می‌گذاریم خرج عقلمان کنیم. 20 سال است که قاریان بین‌المللی به این کشور می‌آیند آیا نباید یک بار مفسران قرآن بیایند؟!