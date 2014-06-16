برآورد توليد 260 هزار تن گندم در استان اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا طياري سهر فيروزاني در آيين بهره برداري از پروژه هاي كشاورزي و دامداري شهرستان گلپايگان و ديدار از شركت سهامي زراعي كه به مناسبت هفته جهاد كشاورزي عصر روز دوشنبه صورت گرفت، اظهار داشت: شركت سهامي زراعي گلپايگان يكي از بزرگترين و بهترين شركت هاي سهامي كشور است كه با توليد محصولات كشاورزي و دامي گام هاي مؤثري در بهره وري از توليدات كشاورزي و دامي در كشور برداشته است.

مدير سازمان تعاون روستايي استان اصفهان با تأكيد بر اينكه در شركت سهامي زراعي گلپايگان محصولات مهم و استراتژيك مانند گندم، جو، پرورش و توليد دام صورت مي گيرد، افزود: كارخانه لبنيات زيرمجموعه اين شركت با توليد محصولات لبني مي تواند نقش مهم و ارزنده اي در توسعه اشتغال و بهره وري از توليد لبنيات در شهرستان گلپايگان كه سرزمين كشاورزي و دامداري است، ايجاد کند.

وي با حائز اهميت برشمردن توليد محصولات كشاورزي به ويژه گندم و جو در شركت سهامي زراعي، بيان داشت: در سال جاري توليد گندم در استان اصفهان 260 هزار تن برآورد شده است كه با توجه به خشكسالي در كشور نسبت به سال گذشته افزايش توليد اين محصولات را در استان شاهد خواهيم بود.

بالا بودن بهره وري كشاورزي در شركت سهامي زراعی گلپايگان

مجيد جُديري مديرعامل شركت سهامي زراعي گلپايگان در ادامه با بيان اينكه اين شركت بهترين الگوي بهره برداري محصولات كشاورزي و دامي در كشور محسوب مي شود، افزود: فرآيند اين امتياز حاصل مديريت يكپارچه و كارشناسي شده در مزارع و تأسيسات و همچنين در دامداري ها است.

وي با بيان اينكه توليد محصولات كشاورزي اين شركت نسبت به مزارع كشاورزان خرده مالك يك و نيم تا دو برابر است، اظهار داشت: نتيجه كشت يكپارچه و مديريت واحد با حدود دو هزار و 100 هكتار كشت پاييزه و بهاره حاصل زحمات و تجربيات چندين ساله اين شركت به عنوان مهمترين توليد كننده منطقه و كشور به شمار مي آيد.

مديرعامل شركت سهامي زراعي گلپايگان افزود: توليد محصولات دامي و كشاورزي شامل حدود پنج هزار تن توليد غلات، 25 هزار تن علوفه، 25 تن شير در روز، توليد دوهزار تن گوجه فرنگي، پنج هزار تن سيب زميني و پرورش دوهزار رأس گاو شيري و گوشتي و سه هزار رأس دام سبك نقش مهم و ارزنده اي در چرخه توليد محصولات كشاورزي و دامي در كشور دارد.

جُديري در پايان با تأكيد بر اينكه به طور كل الگوي نظام بهره برداري و چيدمان شده در شركت سهامي زراعي حاصل عملكرد بالا بوده، افزود: اين مهم به جهت بالا بودن بهره وري كشاورزي از طريق ارتقاي مكانيزاسيون و نيروي كارگري ماهر است.

