صفار هرندي : مسايل فرهنگي را نمي توان به صورت بخشنامه اي و كليشه اي اجرا كرد

به گزارش گروه فرهنگ و ادب "مهر"، محمد حسين صفار هرندي كه درديداربا مديران كل اداره فرهنگ وارشاد اسلامي استانها سخن مي گفت ، افزود : فرهنگ آمرانه دربرخورد با افكارعمومي منسوخ مي شود وهيچ كاركردي نخواهد داشت لذا دستورالعمل هاي فرهنگي بايد مبتني برادراك ، رسوم واعتقادات وگرايش ها وباورهاي مردم هرمنطقه باشد تا ازقدرت تاثيرگذاري برخوردارشود.

وي اظهارداشت، مديران فرهنگي بايد سياست ها وبرنامه هاي وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي را درقالب هاي مختلف طوري درمتن زندگي وباورهاي اعتقادي مردم جاري كنند تا اقشارمختلف جامعه بتوانند با آن ارتباط برقراركنند .

وزيرفرهنگ وارشاد اسلامي هنرمديرفرهنگي را انتقال انديشه به سطوح مختلف جامعه عنوان كردو گفت : فرهنگ مقوله اي توليد كننده است وارزش افزوده دارد بنابراين نبايد فراموش كنيم كه توليدات اين بخش تاثيرگذاروماندگارترازديگرحوزه هاست .

صفارهرندي درادامه به ارتباط متقابل ومتعامل حوزه هاي فرهنگ ، اقتصاد وسياست اشاره كرد وافزود : اينكه برخي مدعي هستند ما سياسي نيستيم خود ريشه درافكارسياسي دارد بنابراين بايد پذيرفت كه سياست رويه ومرامي براي زندگي است واين عرصه با ديگرحوزه ها نيزارتباط متقابل ومتعامل دارد.

وزيرفرهنگ وارشاد اسلامي اظهارداشت : البته بايد به اين نكته نيزتوجه كرد كه با سياسي كاري نبايد حق فرهنگ را تضييع وازآن استفاده ابزاري كرد .

صفارهرندي حفظ حرمت كانون هاي اصيل فرهنگي واحيا وتقويت پشتوانه هاي فرهنگي مناطق را ازروش هاي مديريت فرهنگي ذكركرد وگفت : سياست تمركززدايي وكاهش تصدي گري دولت دراموراجرايي ازجمله محورهاي فعاليت وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي است بنابراين نبايد اسيركارستادي شد وهمه اموروبرنامه ها را درمركزمتمركزكرد بلكه موفقيت درآن نقطه اي است كه اتفاق فرهنگي وجابجايي اطلاعات صورت مي پذيرد .

وي توجه به قابليت ها ، توانمندي ها ومزيت هاي نسبي هراستان درتوسعه فرهنگي توسط مديران را يكي ازاهداف وسياست هاي وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي برشمرد وگفت : بايد آن باورهايي كه روح يك جامعه ازگذشته هاي دور تاريخي جاري وساري بوده ونسبتي عميق با اعتقادات مردم دارد را تقويت واحيا كنيم .

صفارهرندي افزود : نبايد اجازه دهيم خرده فرهنگ ها به عنوان اصيل ترين وسالم ترين بخش حوزه فرهنگ درهجوم بي امان مدرنيته ازطريق فناوري هاي جديد ورسانه ها ازبين برود .

وي به نفوذ مدرنيته از زمان رضاخان دركشوراشاره كرد وگفت : ازاين دوره فرهنگ عمومي به شدت مورد هجمه بيگانگان قرارگرفت وامروزما بايد براي مقابله با اين جريان منحط ، هويت ايراني واسلامي خود را حفظ كنيم .

وزيرفرهنگ وارشاد اسلامي به ماندگاري وجوه پيوند خورده فرهنگ عمومي با عقايد وباورهاي مردم اشاره كرد وگفت : نبايد اجازه دهيم وجوه با ارزش فرهنگ عمومي ازعادات روزمره مردم گسسته شود بايد تلاش كرد با بازگشت به هويت ايراني - اسلامي آن را حفظ وبرقراركرد .

وي ضمن تاكيد برتقويت شوراي فرهنگ عمومي استان ها اظهارداشت : اگروزارت فرهنگ وارشاد اسلامي تنها بتواند درامرتوسعه فرهنگ عمومي اهتمام ورزد ، به موفقيت دست يافته است چرا كه مردم به شدت با اين حوزه مرتبط هستند .