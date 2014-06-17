آرد کامل به سنگک پزی های اردبیل ارائه می شود

عباس کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: این آرد دو درصد سبوس گیری شده و به دلیل برخورداری از درجه بالای سبوس آرد مغذی و کیفی است.

وی با بیان اینکه‌ آرد سبوس دار به رنگ تیره است، اضافه کرد: در عین حال ماندگاری نان پخت شده از این آرد بیشتر از مشابه فاقد سبوس است.

کریمی با تاکید به اهمیت سبوس آرد در جلوگیری از بسیاری از بیماری ها، خاطر نشان کرد: نان سفید نان کیفی نیست و سلامت غذایی کافی ندارد.

به گفته مدیر عامل غله و خدمات بازرگانی منطقه اردبیل سلیقه عمومی باید به سمت استفاده از نان سبوس دار متمایل شود.

کریمی وضعیت فعلی سبوس گیری آرد اردبیل را مطابق با استانداردهای تعریف شده عنوان کرد و افزود: سبوس گیری لواش 15 درصد، سنگک 13.5 درصد و بربری 18 درصد است.

وی اضافه کرد: در سال های اخیر نزدیک به 4.5 درصد درجه سبوس آرد های مورد استفاده در استان را افزایش داده ایم.