امنيت پايدار كردستان نتيجه وحدت و همدلي است

به گزاش خبرگزاري مهر، عبدالمحمد زاهدي در جريان ديدار با علما و روحانيون شهرستان بيجار اظهار داشت: مسئولیت فرهنگی بزرگی در جامعه بر عهده روحانیان است پس باید مدیران با این قشر ارتباط گسترده داشته باشند تا جامعه از بعد فرهنگی متضرر نشود.

وي با اشاره به رسالت و نقش علما و روحانيون در جامعه در حوزه هاي مختلف بيان كرد: تببین و تشریح افکار اسلامی و جهانی امام راحل از دیگر وظایف اصلی روحانیون و علما است.

وی با تشریح نقش امیدوار کننده انقلاب اسلامی برای مسلمانان و آزادی خواهان جهان افزود: کسانی که با اسلام و انقلاب اسلامی سر ناسازگاری دارند با تدبیر امام راحل (ره)، از شکست اسلام و دین و انزوای آن نا امید شدند.

استاندار كردستان به تحلیل غلط تحلیل گران سیاسی برجسته دنیا در خصوص انزوا و گوشه گیری اسلام و انقلاب های با محوریت اسلام پرداخت و گفت: حرکت امام راحل (ره) جهان را تکان داد و نقش اسلام را در جامعه جهانی و انسانی همچنان با صلابت و قدرت به رخ همگان کشید.

وي از انقلاب فکری و دینی با محوریت مردم توسط امام (ره) به عنوان زلزله ای که دنیا را تکان داد نام برد و گفت: امام راحل (ره)، چهره رحمانی از انقلاب را به دنیا عرضه کرد و توانست حکومت دو هزار و 500 ساله طاغوت را برچیند.

وی ضرورت ارتباط مدیران با جامعه روحانیت را یادآور شد و گفت: مسئولیت فرهنگی بزرگی در جامعه بر عهده روحانیان است پس باید مدیران با این قشر ارتباط گسترده داشته باشند تا جامعه از بعد فرهنگی متضرر نشود.

زاهدی در بخش دیگری از سخنان خود به امنیت پایدار حاکم بر کردستان اشاره کرد و گفت: امنیت موجود و وحدت شکل گرفته در جامعه بسیار حائز اهمیت است.

وی به دخالت های بیگانگان در منطقه اشاره کرد و گفت: تصمیم گیران اصلی در آمریکا صهیونیست ها هستند و آنها قبلاً بر هجوم مستقیم برنامه ریزی می کردند اما استراتژی کنونی آنها در دنیای اسلام وارد شدن مستقیم در جنگ نیست.

وی ادامه داد: امروزه دشمنان می خواهند با پول نفت مسلمانان، پیروان این دین الهی را به جان هم بیاندازند و سرمایه های مادی و اجتماعی آنان را از بین ببرند و از اسلام یک چهره خشن به دنیا معرفی کنند.

در این دیدار و نشست صمیمی، علما و روحانیون شهرستان بیجار نیز دیدگاه های خود را با استاندار کردستان در میان گذاشتند.

استاندار کردستان در سفری یکروزه صبح دوشنبه وارد بیجار شد، بازدید از طرح ها و پروژه های نیمه تمام عمرانی از مهمترین برنامه های زاهدی در شهرستان بیجار بود.

کلنگ زنی نیروگاه نساره، بازدید از استخر سرپوشیده و زمین چمن، بازدید از پیست نساره علیا، دیدار با کارکنان فرمانداری بیجار، بازدید از ساختمان در دست احداث فرمانداری بیجار، دیدار با اعضای موسسه خیریه مهر آفرین گروس از دیگر برنامه های سفر یک روزه استاندار کردستان به بیجار بود.