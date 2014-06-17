طرح جامع گردشگری سلامت گلستان با محوریت کردکوی تدوین می شود

"مجتبی جمالی" در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: این طرح با توجه به وجود تنها بیمارستان فوق تخصصی قلب استان در این شهرستان تدوین و پس از تصویب در شورای برنامه ریزی استان اجرایی می شود.

وی بیمارستان فوق تخصصی قلب شهرستان کردکوی را مهمترین مرکز تخصصی قلب در شمال ایران دانست و افزود: اکنون بیماران زیادی از استانهای همجوار به این شهر می آیند و از خدمات پیشرفته درمانی این بیمارستان دولتی بهره می برند.

جمالی افزود: سالانه بیش از بيش از ۵۰۰ عمل جراحي قلب باز , یک هزار و 800 مورد آنژيوپلاستي و 9 هزار مورد آنژيوگرافي در این بیمارستان انجام می شود که این آمار اهمیت آنرا نشان می دهد.

فرماندار کردکوی با اشاره به جاذبه های طبیعی, تاریخی و گردشگری استان, تصریح کرد: طرح جامع "گردشگری سلامت" استان با هدتف تلفیق دو مزیت جاذبه های گردشگری و بیمارستان فوق تخصصی قلب امیرالمونین در شهرستان کردوی تدوین می شود.

جمالی از همه صاحب نظران عرصه سلامت و گردشگری خواست که فرمانداری کردکوی را تهیه و تدوین طرج جامع گردشگری سلامت یاری رسانند.