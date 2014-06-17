170 میلیارد ریال زکات در خراسان رضوی پرداخت شده است

به گزارش خبرنگار مهر، علیاصغر حاجینقی سهشنبه در جلسه هماندیشی احیای واجب الهی زکات با کشاورزان عمده نیشابور در تالار شهید عابد فرمانداری این شهرستان، اظهار کرد ما هر سال صدها میلیون تومان برای اشاعه فرهنگ زکات در کمیته امداد امام خمینی(ره) هزینه میکنیم و هیچ جیبی هم برای آن ندوختهایم و فقط هدفمان اشاعه این فرهنگ است.
این مقام مسئول استانی کارگروههای زکات در شهرستانها را از قویترین کارگروهها دانست و یادآور شد: ما در مناطقی که برادران اهل سنت زندگی میکنند استقبال خوبی از پرداخت زکات را شاهد بودهایم.
وی اظهار داشت: زکات یک فریضه مظلوم و واجب فراموش شده است که به حاشیه رانده شده و چند سالی است که کمیته امداد در این موضوع ورود پیدا کرده است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان رضوی با بیان اینکه هماکنون پرداخت زکاتهای مستحبی در منطقه از پرداخت زکات واجب پیشی گرفته است از مردم خواست تا پرداخت زکات را علنی انجام دهند تا این فرهنگ ترویج یابد.
حاجینقی با اشاره به وجود وزارتخانه و سازمان مستقل برای زکات در بسیاری از کشورها، تصریح کرد: فقر نقصان در دین و سرگردانی در عقل به وجود میآورد و صحنههای ناپسند اجتماعی را در جامعه ایجاد میکند.
وی بیان کرد: در کمیته امداد امام خمینی(ره) نخستین سئوالی که از یک نیازمند میشود توانایی چه کاری داشتن است تا کمیته عصایی به دست او بدهد و نیازمند بتواند در حد وسع خود کار کند.
این مقام مسئول استانی با بیان اینکه متاسفانه فرهنگ کار و تلاش در جامعه آسیب دیده است، عنوان کرد: اگر امروز دنبال جذب منابع در کمیته امداد امام خمینی(ره) هستیم باید شیب این منابع را به سمت خانوادههای مددجو بگیریم.
حاجینقی ابراز تاسف کرد چهره فقر در جامعه در حال جوان شدن است و اگر در جامعه فقر جوان شود اجتماع به آن توجه نکرده و مشکلات در جامعه ایجاد میشود که در آینده تمام ملت باید پاسخگوی آن باشند.
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