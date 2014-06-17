تنها نگرانی در مسیر اجرای طرح تحول سلامت/ وضعیت تعرفه های پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علیرضا زالی روز سه‌شنبه در نشست خبری که در محل سازمان نظام پزشکی برگزار شد، در خصوص روند اجرای طرح تحول نظام سلامت اظهار داشت: هنوز ارزیابی قطعی از طرح تحول نمی توان ارائه داد و نیاز به زمان بیشتری داریم که به بررسی ابعاد اجرای آن بپردازیم.

وی با اشاره به اینکه بودجه جداگانه ای در نظام سلامت برای این طرح برنامه‌ریزی شده است، گفت: تنها نگرانی وزارت بهداشت و جامعه پزشکی، پایداری و ثبات منابع اجرای طرح تحول نظام سلامت است.

زالی با اعلام اینکه پیشنهاد ما این است که بعد از سه ماه از اجرای این طرح یک نگاه تحلیلی به آن شود، بیان کرد: این نگاه و این بررسی می بایست خارج از مجموعه وزارت بهداشت انجام شود.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران با عنوان این مطلب که مناسب‌ترین رویکرد در بحث اجرای طرح تحول نظام سلامت، پافشاری بر ثبات منابع است، تصریح کرد: آنچه مهم است اینکه به نظرات صاحبان اصلی این فرآیند در اجرای برنامه که همان پزشکان باشند، می بایست در اجرای این برنامه توجه شود.

وی با تاکید بر اینکه بررسی تحلیلی بر اجرای این طرح می بایست با نگاه فرصت‌زایی انجام شود، گفت: مهمترین تاکتیک وزارت بهداشت در اجرای این طرح، پافشاری به استمرار منابع و انتقال این پیام به بیمارستانها و مردم است.

زالی در ادامه به موضوع برنامه "شوق زندگی" که از صدا و سیما پخش شد و مورد اعتراض جامعه پزشکی قرار گرفت، اشاره کرد و افزود: متاسفانه در 48 ساعت گذشته اعتراضات شدیدی نسبت به پخش این برنامه از سوی جامعه پزشکی صورت گرفته است.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران با موهن و سخره‌آمیز خواندن کلیپ پخش شده در این برنامه تلویزیونی بیان کرد: با رسانه ای شدن این موضوعات، کمکی به مردم نمی شود و این قبیل التهابات به صلاح کشور و منافع ملی نیست و اثر منفی بر روی کار حرفه‌ای جامعه پزشکی می‌گذارد.

وی به سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر احترام، تکریم و تقدیس جامعه پزشکی اشاره کرد و یادآور شد: فرمایشات مقام معظم رهبری، حجت را بر همه تمام کرده است.

وضعیت تعرفه های سال 93

زالی در ادامه به تعرفه‌های ابلاغی بخش دولتی و خصوصی در سال 93 اشاره کرد و گفت: انتظار آن بود که تعرفه‌های امسال از اول فروردین ابلاغ و اجرایی شود. اما به دلیل انجام مباحث کارشناسی متفاوت، نهایتا تعرفه‌ها از اول اردیبهشت 93 اعلام شد که البته اعلام تعرفه‌ها نسبت به چند سال گذشته از نظر بازه زمانی،‌ زودتر ابلاغ شد.

وی با اشاره به سناریوهای مختلف مطرح برای تعیین تعرفه‌های سال 93 ادامه داد: در تعیین تعرفه‌ها یک سازوکار که برای اولین بار در شورای عالی بیمه نیز به تصویب رسید مربوط به قیمت تمام شده خدمات بود. به طوری‌ که تجلی این مبحث را تقریبا در بخش هتلینگ دولتی مشاهده کردیم. همچنین عددی که به عنوان تعرفه هتلینگ بخش خصوصی تصویب شد با توافق ضمنی مسئولان بیمارستان‌های خصوصی حاصل شد. در مورد تعرفه‌های ویزیت نیز کف 30 درصد درنظر گرفته شد که نهایتا در شورای عالی بیمه نیز به تصویب رسید.

زالی درباره تعرفه‌های تشخیصی درمانی در استان‌ها نیز گفت:‌ پیش از این تعرفه‌های ابلاغی دولت با نظر استاندار در استان‌های مختلف تغییر می‌کرد. این موضوع مشکلاتی را در استان‌ها به دنبال داشت به طوری که در سال گذشته در یکی از استان‌ها ابلاغ تعرفه‌ها توسط استاندار هشت ماه به طول انجامید. بر این اساس امسال استانداران از فرآیند تعرفه‌های استانی حذف شدند و مسئولیت این مبحث بر عهده رییس نظام پزشکی، همچنین رییس شورای هماهنگی و دانشگاه علوم پزشکی آن استان سپرده شد.

وی همچنین ادامه داد: در تعرفه‌های امسال تسهیلاتی نیز برای پزشکان عمومی دارای 15 سال سابقه و بالاتر درنظر گرفته شده است. به طوری‌که این پزشکان علاوه بر رشد پایه تعرفه‌ای، 15 درصد نیز اضافه دریافت خواهند کرد. به این ترتیب تجربه پزشکان در امر تعرفه‌گذاری لحاظ شده است. همچنین در بحث پزشکان mdphd (پزشکان عمومی که phd می‌گیرند) تعرفه معادل متخصص تعریف شد.

به گفته زالی پزشکانی که در قالب فلوشیپ در اقصی نقاط کشور خدمت می‌کنند امسال برای نخستین بار تعرفه‌ای معادل تعرفه فوق تخصص برای آنها درنظر گرفته شد. همچنین امسال رشد 33 درصدی در تعرفه ویزیت لیسانسیه‌های پروانه‌دار و گروه‌های مامایی بودیم.

زالی در این‌باره افزود:‌ در سال 92 تعرفه هتلینگ در بخش دولتی 48 هزار تومان بود. این درحالی است که قیمت تمام شده هتلینگ در بخش دولتی حدود 118 هزار تومان بود. براین اساس امسال در حل این موضوع تلاش شد، به طوری که عموما در تعرفه هتلینگ دولتی حدود 44 درصد رشد اتفاق افتاد.

وی بحث مربوط به k جراحی ، دندانپزشکی، داخلی، بیهوشی و رشته‌های پروانه‌دار را مورد اشاره قرار داد و گفت: این مبحث نیز طی روزهای آینده عملیاتی می‌شود. از آنجا که k جراحی در پنج سال گذشته تغییر نکرده بود، نارضایتی را ایجاد کرده بود. امسال با توافق سازمان نظام پزشکی، وزارت بهداشت و سازمانهای بیمه‌گر برای نخستین بار متد تعیین k را تغییر دادیم. این امر بی‌تردید تحول در نظام تعرفه گذاری را به دنبال خواهد داشت. شورای عالی بیمه نیز این موضوع را تصویب کرده و این امر عدالت بین رشته‌ای را به دنبال دارد.

زالی کتاب جدید خدمات نسبی، ویرایش سال 84 را مورد اشاره قرار داد و گفت:‌ اجرای این کتاب نیازمند مشورت دقیق‌ با کارشناسان بود، در این زمینه از ابتدای امسال تاکنون سه جلسه برگزار کرده‌ایم که جمع‌بندی‌های جلسات مذکور را به وزارت بهداشت و بیمه‌ها منتقل کرده‌ایم. با اجرای کتاب جدید خدمات نسبی، عدالت بین‌رشته‌ای برای تمام رشته‌ها از لحاظ دریافتی برقرار می‌شود. همچنین پیش بینی مشترک ما در وزارت بهداشت آن است که طی یک بازه زمانی سه ساله به واقعی شدن تعرفه‌ها دست یابیم.

وی در ادامه از سازمانهای بیمه‌گر جهت سرعت عمل در پرداخت مطالبات جامعه پزشکی تقدیر و تشکر کرد.

مالیات پزشکان نیازمند توجه ویژه رئیس جمهور

وی در ادامه مالیات جامعه پزشکی را از دیگر مشکلات مهم صنف پزشکان خواند و گفت: مالیات برای پزشکان به مشکلی جدی تبدیل شده است. این در حالی است که گمانه‌زنی‌های ما نشان دهنده آن است که 42 درصد اقتصاد خرد و کلان کشور متاسفانه مالیات پرداخت نمی‌کنند. در حالی‌که برخی‌ها از پرداخت مالیات فرار می‌کنند اما تمام فشار مضاعف در عرصه مالیات به پزشکان وارد شده است. مبحث مالیات موج شدیدی از نارضایتی‌ها در جامعه پزشکی ایجاد کرده است.

زالی در این‌باره ادامه داد: با وجود تلاش نظام پزشکی برای ظرفیت سازی مالیات جامعه نظام پزشکی متاسفانه گزارش‌های متعدد از دوایر مالیاتی حاکی از آن است که این دوایر از اجرای مفاد تفاهم‌نامه مربوطه استنکاف کرده‌اند. به طوری که برخورد دوایر مالیاتی با پزشکان در شان جامعه پزشکی نیست. مهم‌ترین ترجیع‌بند شکایت پزشکان عموما از بحث مالیات است.

وی گفت: در طول سه سال اخیر مالیات پزشکان در برخی از گروه‌ها بیش از ده برابر رشد داشته است. با وجود آنکه پزشکان منظم‌ترین پرداخت‌های مالیاتی را دارند اما سال 91 بالاترین میزان پرداختی مالیات از سوی صنوف مختلف مربوط به صنف پزشکان بوده است. نارضایتی پزشکان از مبحث مالیات به معنی آن نیست که پزشکان نمی‌خواهند مالیات بپردازند بلکه از اجحاف‌هایی که در حق آنها صورت گرفته گلایه دارند. جهت انعکاس نارضایتی جامعه پزشکی از مبحث مالیات، موضوع را در ملاقات‌هایی که با مسئولان ارشد کشور داشته‌ام مطرح کرده‌ام. انتظار آن است که رییس جمهور و تیم اقتصادی‌شان به این موضوع به صورت ویژه توجه کنند.

زالی ضمن بیان اینکه پاشنه آشیل نگاه دولت تدبیر و امید به جامعه پزشکی در «مالیات» تعریف می شود، گفت: هشدار می‌دهم که اگر امسال هم جامعه پزشکی پاسخ مناسبی در بحث مالیات دریافت نکند این موضوع به چالشی بزرگ تبدیل خواهد شد. درخواستمان آن است که رییس جمهور شخصا به این موضوع ورود کند. مالیات جامعه پزشکی نیازمند دستور ویژه رییس جمهور است.

برخورد نامناسب ادارات مالیاتی با پزشکان

وی از نحوه برخورد ادارات مالیاتی با پزشکان انتقاد کرد و گفت: به مطب تمام پزشکان نامه‌ای فرستاده شده با چنین عنوانی که تمام خرید و فروش‌ها،‌ معاملات و قراردادها را باید هر سه ماه یکبار به دوایر مالیاتی اعلام کنند. مگر پزشک معامله می‌کند؟ آیا مطب بنگاه است؟ چنین مباحثی فشار مضاعفی را به پزشکان وارد می‌کند. این چنین ادبیاتی با کار پزشکی مطابقت ندارد. ما به عنوان امین جامعه پزشکی مترصد رویکرد متفاوتی از دولت یازدهم نسبت به مالیات جامعه پزشکی هستیم.

زالی ضمن پیشنهاد تشکیل کمیسیون های مشترک میان سازمانهای نظام پزشکی استانها و سازمان مالیاتی در هر استان، افزود: در این زمینه آمادگی خود را برای رفع این مشکل و شفاف‌سازی در این زمینه اعلام می‌کنیم.