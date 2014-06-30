راه اندازی دکتری پژوهشی در جهاددانشگاهی/ برنامه ریزی مجدد در علوم انسانی

حمیدرضا طیبی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دانشجویان دکتری پژوهشی ابزاری برای توسعه فناوری و تسهیل تولید فناوری در جهاد دانشگاهی هستند و تاکنون هم دانشجویان زیادی در این زمینه جذب کرده ایم.

وی افزود: تمام مجوزهای رشته های کارشناسی ارشد و دکتری از شورای گسترش گرفته می شود و ما هم علاقمند هستیم تادر پژوهشگاهها و پژوهشکده های خود از توان علمی و فناورانه خوب و بالای این دانشجویان بهره مند شویم.

طیبی با بیان اینکه ما موضوع توسعه دکترای پژوهشی را با وزارت علوم مطرح کرده ایم، عنوان کرد: جهاد بر آن است تا بر اساس طبقه بندی های شاخص خود در چهار حوزه جهاد به توسعه دکتری پژوهشی بپردازیم.

وی یاد آور شد: جهاد دانشگاهی در حوزه های علوم انسانی، صنعت، کشاورزی و زیست فناوری می تواند بحث دکترای پژوهشی را ترویج و توسعه دهد.

رئیس جهاد دانشگاهی با بیان اینکه جهاد در حوزه علوم انسانی پیشینه ای قدیمی دارد، گفت: پژوهشگاه علوم انسانی در زمینه های مشخصی فعال است، ولی متاسفانه به دلیل تغییر مسئولیت ها در جهاد آسیب زیادی دیده است. ما در حال برنامه ریزی مجدد هستیم تا برنامه های اصلی علوم انسانی را به خوبی مشخص کنیم.

وی گفت: ما بر آن هستیم تا در علوم انسانی متمرکز به کمک های تحقیق و مطالعه در زمینه پژوهشی فعالیت کنیم، چرا که پژوهش های داخلی و تحقیقات پژوهشی در کشور به پیشرفت خواهد رسید.