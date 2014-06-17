صدور 20 هزار قطعه کارت ملی هوشمند در آذربایجان شرقی/ زیرساخت ها آماده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی جعفری آذر صبح سه شنبه در نشست مشترک با فرماندار شهرستان اسکو با بیان این مطلب اظهار داشت: فراگیر شدن این طرح در سطح استان جزو اولویت های اساسی این سازمان بوده و آذربایجان شرقی تنها استان کشور از نظر فراهم کردن زیر ساخت های لازم برای صدور کارت هوشمند ملی است.

وی افزود: در کلیه شهرهای استان صدور کارت هوشمند ملی از اواخر سال گذشته آغاز شده و در آن کارت های هوشمند ملی جایگزین کارت های ملی قبلی می شوند .

مدیرکل ثبت احوال استان به فراگیر شدن این طرح در تمامی سطوح سنی اشاره کرد و گفت : کسانی که تابحال موفق به دریافت کارت ملی نشده و یا کارت ملی قدیمی خود را گم کرده اند می توانند با مراجعه به سایت www.ncr.ir و انجام پیش ثبت نام ،اطلاعات هویتی خود را وارد نموده و پس ازطی مراحل لازم در عرض یک ماه کارت هوشمند ملی خود را دریافت کنند .

وی کارت های هوشمند ملی را کلید ورود به سیستم دولت الکترونیک عنوان کرد و گفت : افراد جامعه با دریافت کارت هوشمند ملی خواهند توانست در هر نقطه از کشور اطلاعات هویتی خود را دریافت نموده و به صورت الکترونیک خدمات خود را از دستگاه های مرتبط دریافت دارند .

وی در ادامه افزود: تابه حال بیش از یکصد دستگاه و نهاد دولتی به سامانه اطلاعاتی اداره کل ثبت احوال وصل شده و خدمات خود را بر اساس این اطلاعات بر مردم ارائه می دهند .

مدیر کل ثبت احوال آذربایجان شرقی همچنین از آمادگی این سازمان جهت ایجاد نمایندگی در شهر سهند و ایلخچی خبر داد و گفت : مراحل پایانی افتتاح ثبت احوال در بخش ایلخچی به اتمام رسیده و در چند روز آینده شاهد افتتاح این اداره خواهیم بود . وی گفت : در صورت تامین زمین و ساختمان اداری در شهر سهند ، نمایندگی این سازمان در این شهر جدید هم ایجاد خواهد شد تا ساکنان شهر سهند بتوانند از خدمات سازمان ثبت احوال بهره مند شوند .