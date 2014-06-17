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۲۷ خرداد ۱۳۹۳، ۱۴:۲۹

جعفری آذر خبر داد:

صدور 20 هزار قطعه کارت ملی هوشمند در آذربایجان شرقی/ زیرساخت ها آماده است

صدور 20 هزار قطعه کارت ملی هوشمند در آذربایجان شرقی/ زیرساخت ها آماده است

اسکو – خبرگزاری مهر: مدیر کل ثبت احوال آذربایجان شرقی از صدور بیش از 20 هزار کارت ملی هوشمند در سطح استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی جعفری آذر صبح سه شنبه در نشست مشترک با فرماندار شهرستان اسکو با بیان این مطلب اظهار داشت: فراگیر شدن این طرح در سطح استان جزو اولویت های اساسی این سازمان بوده و آذربایجان شرقی تنها استان کشور از نظر فراهم کردن زیر ساخت های لازم برای صدور کارت هوشمند ملی است.

وی افزود: در کلیه شهرهای استان صدور کارت هوشمند ملی از اواخر سال گذشته آغاز شده و در آن کارت های هوشمند ملی جایگزین کارت های ملی قبلی می شوند .

مدیرکل ثبت احوال استان به فراگیر شدن این طرح در تمامی سطوح سنی اشاره کرد و گفت : کسانی که تابحال موفق به دریافت کارت ملی نشده و یا کارت ملی قدیمی خود را گم کرده اند می توانند با مراجعه به سایت www.ncr.ir  و انجام پیش ثبت نام ،اطلاعات هویتی خود را وارد نموده و پس ازطی مراحل لازم در عرض یک ماه کارت هوشمند ملی خود را دریافت کنند .

وی کارت های هوشمند ملی را کلید ورود به سیستم دولت الکترونیک عنوان کرد و گفت : افراد جامعه با دریافت کارت هوشمند ملی خواهند توانست در هر نقطه از کشور اطلاعات هویتی خود را دریافت نموده و به صورت الکترونیک خدمات خود را از دستگاه های مرتبط دریافت دارند .

وی در ادامه افزود: تابه حال بیش از یکصد دستگاه و نهاد دولتی به سامانه اطلاعاتی اداره کل ثبت احوال وصل شده و خدمات خود را بر اساس این اطلاعات بر مردم ارائه می دهند .

مدیر کل ثبت احوال آذربایجان شرقی همچنین از آمادگی این سازمان جهت ایجاد نمایندگی در شهر سهند و ایلخچی خبر داد و گفت : مراحل پایانی افتتاح ثبت احوال در بخش ایلخچی به اتمام رسیده و در چند روز آینده شاهد افتتاح این اداره خواهیم بود . وی گفت : در صورت تامین زمین و ساختمان اداری در شهر سهند ، نمایندگی این سازمان در این شهر جدید هم ایجاد خواهد شد تا ساکنان شهر سهند بتوانند از خدمات سازمان ثبت احوال بهره مند شوند .

کد مطلب 2313781

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