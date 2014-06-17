واكسيناسيون 76 هزار راس دام بر عليه بيماري لمپي اسكين در آذربايجان غربي

به گزارش خبرگزاري مهر، معاون فني دامپزشكي آذربايجان غربي از واکسیناسیون بیش از 76 هزار و 597 راس دام بزرگ بر علیه بیماری لمپی اسکین در آذربایجان غربی خبر داد و افزود: بیماری لمپی اسکین یک بیماری ویروسی با علایم خاص است که توان شیوع بالایی در مدت زمان کوتاه دارد و تب بالا، آب ریزش چشم، بینی و مشکلات حاد تنفسی، خرخر کردن، برجستگی خاص در پوست یا همان تاول دکمه مانند، کاهش شیر، سقط جنین، کاهش شیر و عدم توانایی حرکت به دلیل تورم پاها در دام از جمله علایم بیماری است.

وي ضمن اعلام هشدار نسبت به شیوع این بیماری در دامداریهای استان، با اشاره به اينكه در حال حاضر این بیماری در بین دام های شهرهای بوکان و میاندوآب مشاهده شده و اقدامات پیشگیری انجام مي شود،‌ اظهار داشت: این بیماری تاکنون تلفات نداشته ولي دامداران استان بايد در صورت مشاهده هر گونه علایم بیماری در گاوها، اعم از تب همراه با ضایعات پوستی غیرمعمول، مراتب را به نزدیک ‌ترین واحد دامپزشکی گزارش و از هر گونه نقل و انتقال دام‌ها بدون مجوز دامپزشکی و بویژه ورود دام به دامداری‌ها از مبدا استان‌های غربی کشور خودداری کنند.

بیماری لمپی اسکین یک بیماری پوستی ویروسی با سرعت انتشار بالا است و خسارت های اقتصادی سنگینی با کاهش تولیدات دامی، ضایعات پوستی و تلفات در جمعیت گاوی وارد می سازد، این ویروس در تعدادی از دامداری ها و روستاهای استان های آذربایجان غربی،‌ ایلام،‌ کردستان و کرمانشاه گزارش و مورد تایید آزمایشگاهی قرار گرفته است.

این بیماری ویروسی با علایم خاص توان شیوع بالایی در مدت زمان کوتاه دارد و تب بالا، آب ریزش چشم، بینی و مشکلات حاد تنفسی، خرخر کردن، برجستگی خاص در پوست یا همان تاول دکمه مانند، کاهش شیر، سقط جنین، کاهش شیر و عدم توانایی حرکت به دلیل تورم پاها در دام از جمله علایم بیماری است.

این بیماری که مختص دام بوده و قابل انتقال به انسان نیست،‌ زمانی محدود به قاره آفریقا بوده و در سالهای اخیر در سایر کشورها از جمله مصر، اردن، لبنان، فلسطین اشغالی، عمان،‌عراق و ترکیه بروز کرده است.

به منظور جلوگیری از بومی شدن بیماری، سازمان دامپزشکی کشور در حال حاضر سیاست حذف و ریشه کنی بیماری را بر پایه تشدید اقدامات بهداشتی – قرنطینه ای و معدوم سازی دام های بیمار به اجرا گذاشته است.

از آنجایی که انتقال عامل بیماری علاوه بر تماس با گاوهای بیمار و محصولات خام دامی آلوده به ویروس، از طریق گزش حشرات (پشه ها و مگس های خونخوار) به طور مکانیکی صورت می گیرد و با توجه به شرایط آب و هوایی فعلی، وزش بادهای شدید طی روزهای اخیر و دمای هوا که مناسب تکثیر و فعالیت حشرات ناقل است، بسیج امکانات در قالب اکیپ های واکنش سریع در سطح استان های درگیر، برای جلوگیری از گسترش بیماری و خاموش کردن بیماری در کانون های اولیه آن ضروری است.

سازمان دامپزشکی کشور از دامداران تقاضا می کند که در صورت مشاهده هر گونه علایم بیماری در گاوها، اعم از تب همراه با ضایعات پوستی غیرمعمول، مراتب را به نزدیک ترین واحد دامپزشکی گزارش کرده و از هر گونه نقل و انتقال گاوها بدون مجوز دامپزشکی خودداری کنند.