شهردار زنجان عقب نشینی کرد شورا کوتاه آمد/تاسيس شركت خدمات اداري شهر

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه صبح سه شنبه تغيير رويكرد شورا و شهردار نسبت به يكديگر براي همه حاضران ملموس بود، تغييری به سمت آرامش و تلاش براي همدلي بيشتر در جهت پيشبرد امور گرچه تذكرات و چالش هاي اخير شوراي شهر در خصوص عملكرد شهردار بومي دست نشانده شوراي چهارم فضا را ملتهب كرده بود و به زعم برخي فرصت ارائه خدمت را كمرنگ، اما گويا بالاخره نارضايتي ها فروكش كرد و آرامش بر شورا و شهرداري حاكم شد.

البته به زعم برخي، جلسات غير علني و كوتاه آمدن شهردار در برابر اعضاي شورا دليل كاهش محرك هاي ناآرامي بود اما برخي ديگر معتقدند اكثر تذكرات شورا نسبت به عملكرد شهرداري منطقي بوده و فقط يك ميانجگري و وساطت خير خواهانه موجبات بازنگري شورا در عملكرد خود ،اصلاح رويه و ارائه پاسخ هاي درخور شان و در پي آن اين آرامش را فراهم كرده است.

پيشنهاد شهرداري براي ساماندهي جذب نيرو

شهردار زنجان در جلسه امروز شورای شهر براي ساماندهي جذب نيرو در شهرداري پيشنهاد ارائه لايحه تاسيس شركت"خدمات اداري" را ارائه داد.

محسن امين ضمن پاسخگويي به تذكرات برخي اعضاي شوراي اسلامي شهر در خصوص عملكرد شهرداري اظهار كرد: با تشكيل شركت خدمات اداري شهري، شهرداري مي تواند متناسب با انقباضي يا انبساطي بودن بودجه و تخصص هاي مورد نيازش نيروي انساني جذب كند.

وي افزود: اين شركت مي تواند با انتشار آگهي نيروي مورد نياز شهرداري را جذب كند و در پايان هر سال همه حق و حقوق نيروهاي جذب شده از طريق اين شركت تسويه مي شود و در صورت خروج آن ها از سيستم ديوني به عهده شهرداري نخواهد بود.

شهردار زنجان خاطر نشان كرد: با توجه به اينكه بودجه نقدي شهرداري زنجان در سال 93 نسبت به پارسال دو برابر افزايش يافته و بودجه غير نقدي نيز پيش بيني شده است براي افزايش ميزان فعاليت در شهرداري بايد نيروي انساني مورد نياز نيز تامين شود.

امين يادآور شد: طبق قانون شهرداري يك موسسه عمومي غير دولتي است علت چنين جايگاهي اين است انتخاب پذيري در وظايف و امكان تسريع امور فراهم آيد و با عدم ورود به پروسه نهادهاي دولتي امور تسريع شود.

وي ادامه داد: با توجه به اينكه طي دو سال اخير 350 نفر از پرسنل شهرداري زنجان به دلايل مختلف از جمله بازنشستگي از شهرداري خارج شده بودند از سال هاي گذشته موضوع جذب نيرو در شهرداري مورد بحث بود و علي رغم اينكه طبق قانون به ازاي هر پنج نفر نيروي خروجي از شهرداري مي توان يك نفر را جذب كرد شهرداري درصدد بود به جاي هر ده نفر خروجي يك نفر جذب كند به همين دليل شهرداري براي جذب نيروي مورد نياز از شوراي شهر مصوبه دريافت كرد.

شهردار زنجان با اشاره به تجديد نظر در جذب نيروي مورد نياز شهرداري گفت: شهرداري براي جذب نيرو تشكيل سازمان خدمات اداري لايحه اي را تقديم شوراي شهر مي كند و پس از بررسي و تصويب شورا در اين راستا اقدام خواهد كرد.

امين در خصوص پرسش هاي طرح شده در رابطه با مشاركت با شركت "فان" نيز بيان داشت: اين شركت نماينده شركت فان آلمان در ايران است و مجوز فروش و مشاركت دارد شهرداري نيز به منظور ايجاد درآمدهاي پايدار تفاهمنامه مشاركتي براي احداث كارخانه ماشين آلات خدمات شهري با اين شركت منعقد كرده است و با توجه به پيشرفت مناسب پروژه احداث شركت به ميزان 25 درصد با ارائه مدارك و قرارداد به شوراي شهر تفاهمنامه به قرارداد تبديل مي شود.

شهردار زنجان خاطر نشان كرد: با توجه به اينكه شهرداري از مشتريان ديرين بانك ملي است و اين بانك نيز قديمي و مستقل و فارغ از فشارهاي داخلي و خارجي عمل مي كند مي توان انتظار داشت در راستاي توسعه شهر يكي از مشتريان قديمي خود را مساعدت كند.

امين در خصوص انتصاب يكي از مشارورانش كه مورد بحث بود گفت: استعلام هاي لازم براي معرفي ايشان انجام شده است.

وي با اشاره به ارائه تفريغ بودجه سال 92 به شوراي شهر اعلام كرد: متاسفانه برخي مواقع همچون شرايط كنوني كه با ركود ساخت و ساز مواجه هستيم بودجه محقق نمي شود اميدواريم در شرايط گذار به خوبي عمل كنيم.

شهردار زنجان تصريح كرد: شهرداري به تدريج در حال پرداخت سهم كتابخانه هاي عمومي، آموزش و پرورش و بدهي هاي سنواتي مربوط به بيمه ماليات و ساير حقوق دولتي در حال پرداخت است تا به این ترتيب بدهي هاي شهرداري انباشت نشود.

امين ابراز كرد: طي شش ماه اخير 85 ميليارد ريال از بدهي هاي شهرداري زنجان تعين تكليف شد مبالغي پرداخت و بخشي مشمول بخشودگي شد.

وي همچنين از اجراي مصوباتي كه جنبه حمايتي داشتند و به دليل حجم كاري و بار مالي آن در پايان سال گذشته انجام نشده بودند خبر داد.

شهردار زنجان ابراز اميدواري كرد: با گذشت زمان زبان مشترك شورا و شهرداري تقويت و شناختشان نسبت به يكديگر براي ارائه خدمات بهتر به شهروندان بيشتر شود.

تشكر از شهردار نسبت به تجديد نظر در تصميمات اتخاذ شده

در ادامه رئيس شوراي اسلامي زنجان ضمن تشكر از شهردار نسبت به تجديد نظر در تصميمات اتخاذ شده و توجه به تذكرات اعضاي شوراي شهر گفت: خوشبختانه شهرداري با جرات نيروهايي را كه در ماه هاي اخير جذب كرده بود لغو قرارداد نمود و مقرر شده است طي ارائه لايحه اي به ساماندهي نيروي انساني شهرداري بپردازد به گونه اي كه كاركناني كه در پست خود مشغول نبودند سركارشان برگردند و نيروي هاي جديد پس از بررسي و تصويب شورا طي مراحل خاصي جذب شوند.

آراض ضيايي ادامه داد: خوشبختانه معاونت فرهنگي اجتماعي شهرداري به محل پيشين نقل مكان كرده و اميدواريم شهرداري و شورا با رويكرد حمايتي از دارالقرآن كريم نسبت به ترويج آموزه هاي قرآني اهتمام كنند.

وي خاطر نشان كرد: حسابرسان در شهرداري حاضر هستند و تا پايان خرداد حسابرسي از شهرداري را به پايان مي رسانند تا پس از آن حسابرسي سازمان هاي تابعه شهرداري را آغاز كنند.

كندي اجرای پروژه هاي عمراني

محمد محمدي ديگر عضو شوراي اسلامي شهر زنجان نيز ضمن انتقاد از خلا در اجراي پروژه هاي عمراني گفت: فصل كاري در حال گذر است و پروژه هاي عمراني به كندي اجرا مي شوند.

وي با بيان اينكه با فرصت سوزي نمي توان به مردم خدمت كرد، افزود: بگوييد كدام پروژه عمراني در شهر فعال است؟ ديواره هاي پروژه سيدالشهدا(ع) در حال تخريب است مردم به ما راي نداده اند كه دربرابر كاستي ها سكوت كنيم.

محمدي تصريح كرد: ما نمي گوييم شهردار بايد استيضاح شود اما شهردار برنامه ارائه داد و موظف است برنامه هاي خود را انجام دهد، برش فصلي پروژه ها و قراردادها بايد سريعتر پيگيري و اجرا شود .

وي همچنين تاكيد كرد: شهردار بايد ليست نيروي هاي مازاد، تخصص هاي مورد نياز، نيروهاي فسق قرارداد شده و بازنشسته ها را به شوراي شهر جهت تصميم گيري اعلام كند.

آرامش حاكم بر شورا بعد از صبحانه كاري شهردار!

اما رييس كميسیون فرهنگي شورا ي شهر زنجان كه يكي منتقدين عملكرد شهردار زنجان بوده در اثنا قدرداني اعضاي شوراي شهر از شهردار جهت اتخاذ رويكرد جديد و تعاملي لب به سخن گشود و از صبحانه كاري صبح امروز سخن به ميان آورد.

حمزه تبار ضمن تشكر از شهردار براي برپايي اين وعده صبحانه افزود: بايد اعضاي شوراي شهر كه به شهردار تذكر داده بودند در جلسه حضور داشته باشند و نسبت به پاسخ هاي شهردار مواضع خود را اعلام كنند.

رييس شوراي شهر زنجان نيز در پاسخ گفت: نظارت وظيفه شوراست و اعضاي شورا نيز در شهرداري مستقرند و چك ليست هاي نظارتي را براي بررسي در كميسون نظارت آماده مي كنند، اعضاي تذكر دهنده نيز پس از دريافت پاسخ خود و تغيير رويكرد شهردار براي رفع نواقص موجود قانع شده اند.

ضيايي خاطر نشان كرد: صبحانه امروز يك صبحانه كاري معمول است كه در ساير نهادها هم وجود دارد .

وي همچنين يادآور شد: پس از بررسي كميسيون نظارت مقرر شده قرارداد 150 پروژه تا 9 تيرسال جاري تعيين تكليف شود.

باید لجبازی ها را کنار گذاشت

نايب رييس شوراي اسلامي شهر زنجان نيز در ادامه با بيان اينكه بايد لجبازي را كنار گذاشت و روابط را براساس منطق، استدلال و همدلي جهت جلب رضاي خدا پيش برد، افزود: خوشبختانه شهردار تلويحا برخي تذكرات را پذيرفت و با اصلاح برخي كاستي ها همدلي و تعامل بين شورا و شهرداري افزايش خواهد يافت.

فخرالدين رستمي ابراز كرد: بايد فعاليت هاي شورا و شهرداري براي مردم ملموس باشد، مشاوران نيز بايد در جهت كاهش اصطكاك بين مدير و مردم تلاش كنند نه عكس آن.