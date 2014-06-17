به گزارش خبرگزاری مهر،علیرضا جاوید، شهردار منطقه چهار تهران طی توضیحاتی درباره روند تملک ها و واگذاری های صورت گرفته در عمارت عین الدوله، گفت: این ملک اصالتا متعلق به خانواده هروی بوده است اما شهرداری تهران در اوایل دهه 70 طی توافقی با وراث این خانواده، در ازای بارگذاری و واگذاری تراکم 25 طبقه مسکونی در این ملک، بخش عمارت تاریخی این ملک را دریافت کرده است.

وی گفت: بنابر این ملک را باید به دو قطعه تفکیک کرد یک قطعه شمالی که عمارت تاریخی است و یک قطعه جنبی با مساحت حدود 5 هزار متر مربع نیز در مجاورت آن قرار دارد

مشاور شهردار تهران در امور شهرسازی و معماری، گفت: بعد از صدور 25 طبقه مجوز مسکونی، شهرداری تهران از احداث ساختمان خودداری می کند و بعد از واگذاری ملک به شرکت سرمایه گذاری مسکن بانک مسکن، این شرکت دولتی اقامه دعوی کرده و رای قطعی قضایی مبنی بر لزوم صدور 25 طبقه مسکونی را از دادگاه اخذ می کند.

جاوید ادامه داد: با توجه به اینکه احداث 25 طبقه مسکونی به مصلحت محله نبوده است، شهرداری تهران این ملک را تملک می کند و موضوع آن در آن مقطع برطرف می شود. در ادامه در راستای واگذاری املاک شهرداری تهران به پیمانکاران طلبکار، این ملک بعد از اخذ تاییدیه سازمان میراث فرهنگی واگذار شده و تاییدیه نقشه های اجرایی نیز صادر می شود.

شهردار منطقه چهار تاکید کرد: بر اساس طرح ارایه شده از سوی شورای اسلامی شهر تهران در سال های گذشته، کاملا اقدامات لازم انجام شده است به نحوی که بخش شمالی ملک تملک شده و در اختیار سازمان زیباسازی شهرداری تهران قرار دارد. این ملک هم اکنون به عنوان نگارخانه برگ در حال بهره برداری و استفاده فرهنگی، هنری و اجتماعی است.

وی افزود: ملک ضلع جنوبی که هیچ گونه دسترسی از ملک شمالی ندارد و کاملا منفک و جدا است هم اکنون قابل بحث است. در حال حاضر پروانه 10 طبقه مسکونی برای این ملک صادر شده که عملیات اجرایی آن در مرحله اولیه متوقف است.

احمد مسجد جامعی، رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز با تاکید بر اینکه در عمارت عین الدوله فعالیت های ملی صورت گرفته و ارزش های تاریخی فراوانی دارد، گفت: باید حریم این بنا رعایت شود چرا که بعد از ثبت این عمارت، بناهایی در فاضاهای پیرامونی ساخته شده که حریم این ملک رعایت نشده است.

مهدی چمران، عضو کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران نیز تاکید کرد: در ساختمان کناری عمارت عین الدوله بر اساس تراکم پهنه باید 6 طبقه با تراکم 250 درصد صادر می کردند؛ اما به دلیل آنکه مساحت آن 5 هزار و 558 متر است، مالک این ملک می تواند دو طبقه تشویقی بگیرد.

وی گفت: پیشنهاد کمیسیون این است که مطابق پهنه دو طبقه تشویقی هم گرفته شود و حداکثر طبقات 8 طبقه روی زمین احداق شود، البته سازمان میراث فرهنگی نیز با این مسئله موافقت کرده است

به گفته چمران پهنه این ملک نیز فعالیت اداری، تجاری و خدماتی است و از نظر سطح اشتغال و جانمایی نیز باید مسایل مورد نظر میراث فرهنگی رعایت شود.

بر این اساس پیشنهاد کمیسیون شهرسازی و معماری مورد رای گیری گذاشته شد که با موافقت اکثریت اعضای شورای شهر به تصویب رسید.

بر اساس پیشنهاد کمیسیون شهرسازی و معماری به منظور صیانت از طرح تفصیلی شهر تهران و با عنایت به قرار گیری ملک مذکور در مجاورت امارت عین الدوله و با توجه به مغایرت پروانه ساختمانی صادره با مفاد طرح تفصیلی، شهرداری تهران مکلف است نسبت به اصلاح پروانه ساختمانی مذکور متعلق به ملک، میزان بارگزاری و سطح اشغال ملک مذکور اقدامات لازم را انجام دهد.

همچنین بر اساس تبصره ارایه شده از سوی کمیسیون شهرسازی و معماری با توجه به اینکه ملک مذکور در مجاورت عمارت عین الدوله قرار دارد، شهرداری تهران مکلف است در بررسی نقشه های معماری مربوط و نیز بررسی نقشه های مربوط به نمای پروژه مذکور ملاحظات کارشناسی مربوطه را جهت سازگاری هر چه بیشتر با بنای تاریخی عین الدوله انجام نماید.

همچنین در جلسه امروز شورای شهر تهران، موادی از مصوبه ضوابط تاسیس و فعالیت‌ شرکت‌های تاکسیرانی خصوصی در تهران به منظور اصلاح پرداخت تعرفه تاکسیرانها به شرکت‌های تاکسیرانی خصوصی در شهر تهران و نیز تعیین بهای خدمات بازدید از باغ پرندگان تصویب شد.

در بررسی لایحه اصلاح موادی از مصوبه آیین نامه ضوابط تاسیس و فعالیت‌ شرکت‌های تاکسیرانی خصوصی در شهر تهران ابوالفضل قناعتی عض کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران با اشاره به اینکه این لایحه تبصره‌های زیادی دارد گفت: عموم این تبصره‌ها در قالب مفاهیم است.

وی افزود: برخی تاکسی‌ها هیچ خدماتی از شرکت‌های خصوصی تاکسیرانی نمی‌گیرند و 20 هزار تومان به شرکت‌های تاکسیرانی پرداخت می‌کنند. این در حالی است که برخی دیگر از تاکسی‌ها این مبالغ را نمی‌پردازند. بنابراین می‌خواهیم این نظام پرداخت را اصلاح کنیم.

در ادامه اعضای شورای اسلامی شهر تهران لایحه تعیین بهای خدمات و تعرفه بازدید از باغ پرندگان را با مبلغ 4 هزار تومان برای مردم عادی و 50 درصد تخفیف برای اقشار خاص به تصویب رساندند.

علیرضا جاوید شهردار منطقه 4 در جلسه علنی امروز شورا با ارائه توضیحاتی درباره آخرین وضعیت و اقدامات انجام شده در باغ پرندگان گفت: ماه گذشته مناسب سازی باغ پرندگان برای تعدد معلولان و خانواده‌های دارای کالسکه به طور کامل در معابر باغ انجام شد. همچنین برودت هوا یکی از مشکلات این باغ بود که محیط استقرار زمستانی در فضای سبز باغ برای پرندگان طراحی و اجرا شد.

وی با بیان اینکه کیفیت باغ روز به روز رو به افزایش است، گفت: فاز سوم توسعه پروژه شامل واردات توری‌‌ها بود که به این منظور قراردادی منعقد شد که به دلیل تحریم‌ها بخشی از قسمت‌های وارد شده به دلیل ابهامات موجود در گمرک متوقف ماند که خوشبختانه اینک مشکل برطرف شده و صد در صد این تجهیزات تخلیه شده است.

شهردار منطقه 4 گفت: به منظور انتقال وجه توافقی با واسطه انجام شده تا طی یک ماه آینده پرداخت ارزی صورت بگیرد کل اعتبار ارزی ما در بودجه امسال 30 میلیارد تومان است که قرار شده این مبلغ پرداخت شود و بخش‌های باقی مانده‌ توری‌ها و اتصالات تا پایان سال از طریق واسطه منتقل شود.

در ادامه جلسه اعضای شورای شهر بهای ورودی باغ پرندگان را برای مردم عادی 4 هزار تومان و برای اقشار خاص شامل خانواده شهدا، ایثارگران، معلولان، دارندگان کارت منزلت، دانش‌آموزی، دانشجویی، موسسات خیریه، بهزیستی و کارمندان شهرداری 50 درصد تخفیف ارائه شود.