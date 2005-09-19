۲۸ شهریور ۱۳۸۴، ۱۰:۵۹

تهران به جاي يزد ميزبان مسابقات كشتي آزاد قهرماني جوانان كشور خواهد بود

با توجه به اينكه هيات كشتي استان يزد از ميزباني مسابات كشتي آزاد قهرماني جوانان كشور انصراف داد ، فدراسيون كشتي ميزباني اين مسابقات را مطابق بخشنامه به استان تهران واگذار كرد .

به گزارش خبرگزاري "مهر"مسابقات طبق برنامه ذيل طي روزهاي 7 و 8 مهرماه در سالن شهداي هفتم تير تهران برگزار خواهد شد .
وزن كشي اوزان 96-76-60-50 از ساعت 17 تا 30/17 روز ششم مهرماه و وزن كشي اوزان 120-84-66و 55 از ساعت 15 تا 30/15 روز هفتم مهرماه برگزار خواهد شد.


