پایگاه های بسیج ادارات بازوان توانمند مدیران در راستای ارائه خدمت به مردم هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی میری ظهر سه شنبه در نشست شورای عالی قشر بسیج کارمندان سیستان و بلوچستان در زاهدان بیان داشت: پایگاه های بسیج زنده ترین و فعال ترین بخش در هر سازمان هستند و در راستای تقویت، پویایی و هموار سازی مسیر خدمت به مردم و سازمان ها گام بر می دارند.

وی هدف از تشکیل شورای اداری بسیج را نهادینه سازی فرهنگ بسیجی و اسلامی در ادارات استان عنوان کرد و افزود: نقش آفرینی اقشار مختلف برای کمک به پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی یکی از مهمترین هدف مهم تشکیل این شورا است.

میری از دیگر وظایف شورای عالی بسیج کارمندان را ارائه راهکارهای خلاقانه و مبتکرانه برای اعتلای وضعیت کارمندان، ارائه طرح‌ها برای بسط و گسترش بسیج ده‌ها میلیونی و اعلام موضع نسبت به مسائل روز مرتبط با انقلاب عنوان کرد.

وی با تاکید بر استفاده از توان و ظرفيت بالا و بالقوه بسيج به عنوان يك بازوی نظارتی در سیستم ادارای در جهت رضایتمندی مردم اذعان داشت: بسيج به عنوان يك تشكل مردمي در تمام عرصه ها همواره حامي مسئولان و حافظ منافع مردم و مصالح نظام اسلامي بوده و خواهد بود.

وی با اشاره به نامگذاری ششم شهریور ماه به عنوان روز بسیج قشر کارمندان اظهار داشت: امسال در ویژه برنامه ای که به همین مناسبت با حضور کارمندان فعال بسیجی و تاثیر گذار برگزار خواهد شد از فعالان و برگزیدگان کارمندان بسیجی استان طی مراسمی تجلیل بعمل خواهد آمد.