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۲۸ خرداد ۱۳۹۳، ۹:۰۸

سرهنگ شیر محمدی:

روزانه 2 هزار فقره اعمال قانون در محورهای مواصلاتی زنجان صورت می گیرد

روزانه 2 هزار فقره اعمال قانون در محورهای مواصلاتی زنجان صورت می گیرد

زنجان - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راه استان زنجان گفت: روزانه 2 هزار فقره اعمال قانون در محورهای مواصلاتی زنجان توسط پلیس راه زنجان صورت می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اصغر شیر محمدی شامگاه سه شنبه در حاشیه افتتاح مراسم دوره های آموزشی و تعالی رفتار کارکنان پلیس راه زنجان در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: برگزاری دوره های آموزشی تقویت عملکرد کار کنان را به دنبال دارد.

وی اظهار داشت: برگزاری کلاسهای آموزشی 100 درصد در ارتقای ارائه خدمات کار کنان پلیس راه به رانندگان بسیار مثمر ثمر است.

رئیس پلیس راه استان زنجان گفت: این آموزشها باعث می شود نحوه برخورد پلیس با رانندگان بهتر شود و این دوره ها با ادامه خواهد داشت.

سرهنگ شیر محمدی با اشاره به اینکه در دو ماهه سالجاری 409 مورد تصادف در محورهای مواصلاتی استان زنجان رخ داده است گفت: دراین راستا تعداد تصادفات نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است.

وی گفت: در دو ماهه سالجاری 16 فقره تصادف فوتی، 195 مورد تصادف جرحی، 297 نفر مجروح و 198 مورد تصادف خسارتی در محورهای مواصلاتی استان رخ داده است.

رئیس پلیس راه استان زنجان تصریح کرد: تصادفات فوتی در دو ماهه سالجاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 45 درصد افزایش، جرحی 15 درصد افزایش، مجروح 27 درصد افزایش و خسارتی 20 درصد کاهش داشته است.

سرهنگ شیر محمدی گفت: وسیله نقلیه سواری 63 درصد، کامیون 14 درصد و وانت بار 11 درصد تصادفات در این مدت رابه خود اختصاص داده است.

وی تاکید کرد: 34 درصد تصادفات به علت عدم توجه به جلو، 14 درصد عدم توانایی کنترل وسلیه نقلیه، 12 درصد عدم رعایت حق تقدم و 23 درصد هم واژگونی خودرو بوده است.

رئیس پلیس راه استان زنجان یاد آورشد : 32 درصد تصادفات در محور زنجان به قزوین رخ داده است.

سرهنگ شیر محمدی افزود: 12درصد تصادفات در دو ماهه سالجاری در ساعت 12 الی 18 عصر رخ داده است.

کد مطلب 2314096

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