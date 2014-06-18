روزانه 2 هزار فقره اعمال قانون در محورهای مواصلاتی زنجان صورت می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اصغر شیر محمدی شامگاه سه شنبه در حاشیه افتتاح مراسم دوره های آموزشی و تعالی رفتار کارکنان پلیس راه زنجان در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: برگزاری دوره های آموزشی تقویت عملکرد کار کنان را به دنبال دارد.

وی اظهار داشت: برگزاری کلاسهای آموزشی 100 درصد در ارتقای ارائه خدمات کار کنان پلیس راه به رانندگان بسیار مثمر ثمر است.

رئیس پلیس راه استان زنجان گفت: این آموزشها باعث می شود نحوه برخورد پلیس با رانندگان بهتر شود و این دوره ها با ادامه خواهد داشت.

سرهنگ شیر محمدی با اشاره به اینکه در دو ماهه سالجاری 409 مورد تصادف در محورهای مواصلاتی استان زنجان رخ داده است گفت: دراین راستا تعداد تصادفات نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است.

وی گفت: در دو ماهه سالجاری 16 فقره تصادف فوتی، 195 مورد تصادف جرحی، 297 نفر مجروح و 198 مورد تصادف خسارتی در محورهای مواصلاتی استان رخ داده است.



رئیس پلیس راه استان زنجان تصریح کرد: تصادفات فوتی در دو ماهه سالجاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 45 درصد افزایش، جرحی 15 درصد افزایش، مجروح 27 درصد افزایش و خسارتی 20 درصد کاهش داشته است.



سرهنگ شیر محمدی گفت: وسیله نقلیه سواری 63 درصد، کامیون 14 درصد و وانت بار 11 درصد تصادفات در این مدت رابه خود اختصاص داده است.



وی تاکید کرد: 34 درصد تصادفات به علت عدم توجه به جلو، 14 درصد عدم توانایی کنترل وسلیه نقلیه، 12 درصد عدم رعایت حق تقدم و 23 درصد هم واژگونی خودرو بوده است.



رئیس پلیس راه استان زنجان یاد آورشد : 32 درصد تصادفات در محور زنجان به قزوین رخ داده است.



سرهنگ شیر محمدی افزود: 12درصد تصادفات در دو ماهه سالجاری در ساعت 12 الی 18 عصر رخ داده است.