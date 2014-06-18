  1. استانها
  2. اردبیل
۲۸ خرداد ۱۳۹۳، ۸:۴۰

کریمی:

ذخیره کافی تامین برنج سبد کالا در اردبیل انجام شد/دستور العمل توزیع نداریم

ذخیره کافی تامین برنج سبد کالا در اردبیل انجام شد/دستور العمل توزیع نداریم

اردبیل- خبرگزاری مهر: مدیر عامل غله و خدمات بازرگانی منطقه اردبیل گفت: برنج کافی برای ادامه طرح سبد کالا در استان ذخیره شده است.

عباس کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تامین کالاهای سبد کالا تصریح کرد: از بین اقلام توزیعی تامین برنج بر عهده غله بود که در زمان توزیع به صورت موفقیت آمیز عمل کردیم.

وی افزود: در حال حاضر نیز ذخیره سازی صورت گرفته و در صورتی که بخش نامه ای برای توزیع اعلام شود حاضر به مشارکت در طرح هستیم.

به گفته کریمی تلاش بر این بود برنج مورد نیاز این طرح مطابق با نیاز عاملان توزیع و بر اساس برنامه زمانی در اختیار آن ها قرار گیرد.

مدیر عامل غله و خدمات بازرگانی منطقه اردبیل قطع کامل اجرای این طرح بعد از تعطیلات عید را در حیطه وظایف خود ندانست و تاکید کرد: غله آمادگی ادامه فرآیند توزیع را دارد.

وی افزود: بعد از تعطیلات دستور العملی مبنی بر ادامه طرح ابلاغ نشد و ما منتظر دستور نهادهای اصلی متولی طرح از جمله سازمان صنعت و معدن هستیم.

 

کد مطلب 2314151

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها