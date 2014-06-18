سفر وزیر بهداشت به بخش محروم دیشموک/جراحی چشم 10 بیمار توسط وزیر

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن قاضی زاده هاشمی از روز سه شنبه عمل های جراحی تخصصی چشم را در کلینیک عمل سیار چشم پزشکی بنیاد خیریه نورآوران سلامت آغاز کرد.

در این عمل ها که تا ظهر سه شنبه ادامه داشت10 نفر از اهالی منطقه محروم دیشموک توسط وزیر بهداشت تحت عمل آب مروارید قرار گرفتند.

مدیر اجرایی بنیاد خیریه نورآوران با بیان اینکه تاکنون حدود شش هزار نفر از اهالی محروم منطقه دیشموک توسط چشم پزشکان این بنیاد خیریه مورد معاینه قرار گرفتند، به خبرنگار مهر گفت: از این تعداد 680 نفر به عینک نیاز داشتند که تاکنون حدود 240 عینک تجویز شده است که پس از طی مراحل مختلف به بیماران اهدا می شود.

امیرحسین جعفری همچنین تعداد بیماران ویزیت شده در بخش دندانپزشکی را هزار و 780 نفر عنوان کرد و افزود: این بنیاد تا تاریخ 10 تیر در دیشموک مستقر خواهد بود.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همچنین عصر سه شنبه از تجهیزات و امکانات بیمارستان امام خمینی(ره) دهدشت و اوژانس خاتم الانبیای این شهر بازدید کرد.

سید‌ حسن قاضی ‌زاده ‌هاشمی در این بازدید، امکانات و تجهیزات بیمارستان دهدشت را خوب ارزیابی کرد و گفت: با توجه به گسترش شهر و نیاز به افزایش مراکز درمانی، توسعه بیمارستان به 300 تا 400 تختخوابی ضروری است.

وی با اشاره به اجرای طرح تحول نظام سلامت در این بیمارستان، افزود: این طرح به خوبی اجرایی شده است و مشکل خاصی در روند اجرای طرح گزارش نشده است.

قاضی‌زاده‌ هاشمی کمبود جراح مغز و اعصاب را از مشکلات اساسی حوزه درمان کهگیلویه عنوان کرد و اظهار داشت: رفع این مشکل را در دستور کار قرار خواهم داد.

وی راه ‌اندازی کلینیک ‌های تخصصی را از بسته ‌های خدمت طرح تحول نظام سلامت دانست و تصریح کرد: احداث و راه‌اندازی این کلینیک کمک شایانی به حوزه درمان شهرستان کهگیلویه می‌کند.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی راه اندازی این کلینیک ها در دهدشت را در توسعه تنها بیمارستان این شهر مؤثر دانست و خواستار تسریع در راه‌اندازی این کلینیک در این شهر شد.

همچنین رئیس بیمارستان امام خمینی (ره) دهدشت در این بازدید به بیان مشکلات این بیمارستان پرداخت و گفت: این بیمارستان چهار شهرستان با 280 هزار نفر جمعیت را تحت پوشش دارد.

امین یوسفی نبود جراح مغز و اعصاب، دستگاه mriU، کمبود رادیولوژیست و نبود متخصص گوش، حلق و بینی را از مهمترین مشکلات تنها بیمارستان این شهرستان عنوان کرد.

وی همچنین بسته خدمتی هتلینگ بیمارستان را از مهمترین مشکلات اجرای طرح تحول نظام سلامت در شهرستان کهگیلویه دانست و با اشاره به برآورد 700 میلیونی اعتبار هتلینگ در این بیمارستان، افزود: 295 میلیون تومان اختصاص داده شده به این مهم جوابگوی نیاز نیست.

یوسفی کمبود فضای فیزیکی را از دیگر مشکلات این مرکز برشمرد و اظهار داشت: 30 تخت در بخش زنان مورد نیاز است.

رئیس بیمارستان امام خمینی (ره) دهدشت اعزام بیماران به مراکز درمانی شهرستان‌های مجاور به علت نبود متخصص مغز و اعصاب تا شعاع 70 کیلومتری گچساران و نبود متخصص اطفال را از دیگر مشکلات عنوان کرد و راه اندازی و تجهیز ام آر آی بیمارستان دهدشت را در کاهش اعزام ها مؤثر دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، بنياد خيريه نور آوران سلامت که به همت متخصصان خير شكل گرفته است، با راه اندازي كلينيك ها و اتاق عمل سيار چشم پزشكي و دندان پزشكي سعي نموده تا عالي ترين خدمات چشم پزشكي و دندان پزشكي را در اقصي نقاط كشور به هموطنان محروم عرضه کند.