30 بیمارستان در سراسر کشور با پیشرفت فیزیکی بالا درحال تکمیل است

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن قاضی زاده هاشمی شامگاه سه شنبه در بازدید از پروژه های درمانی و بیمارستان شهید رجایی گچساران در جمع خبرنگاران افزود: با تمهیدات پیش بینی شده تکمیل و بهره برداری از این بیمارستانها تا پایان سال در دستور کار وزارتخانه قرار دارد.

وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی اظهارداشت: با اجرای طرح تحول سلامت در کشور تحول مطلوبی در بخش هایی که زیر ساخت مناسب نیز ندارند، ایجاد خواهد شد.

وی همچنین در خصوص پروژه بیمارستان گچساران اظهار داشت: برای تجهیز بیمارستان 96 تختخوابی گچساران بیش از 100 میلیاردریال اعتبار نیاز است.

وزیر بهداشت افزود: بخش های اندوسکوپی، سوختگی، سی تی اسکن، ماموگرافی و آرتروسکوپی از نیاز های درمانی شهرستان گچساران مطرح شده است.

هاشمی بیان داشت: طرح های مطرح شده از سوی شبکه بهداشت و درمان شهرستان گچساران بالغ بر 120میلیاردتومان اعتبار نیاز دارد که نیاز به بررسی و کارشناسی دارد.

وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی افزود: تکمیل دو بیمارستان 100 و 96 تختخوابی گچساران از نیازهای درمانی این شهرستان در اولویت برنامه ای وزارتخانه است.