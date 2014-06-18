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۲۸ خرداد ۱۳۹۳، ۹:۰۸

وزیر بهداشت خبرداد:

30 بیمارستان در سراسر کشور با پیشرفت فیزیکی بالا درحال تکمیل است

30 بیمارستان در سراسر کشور با پیشرفت فیزیکی بالا درحال تکمیل است

گچساران- خبرگزاری مهر: وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی روند تکمیل بیمارستان های سراسر کشور را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: در حال حاضر 30 بیمارستان در سراسر کشور با پیشرفت فیزیکی بالا درحال تکمیل شدن است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن قاضی زاده هاشمی شامگاه سه شنبه در بازدید از پروژه های درمانی و بیمارستان شهید رجایی گچساران در جمع خبرنگاران افزود: با تمهیدات  پیش بینی شده تکمیل و بهره برداری از این بیمارستانها تا پایان سال در دستور کار وزارتخانه قرار دارد.

وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی اظهارداشت: با اجرای طرح تحول سلامت در کشور تحول مطلوبی در بخش هایی که زیر ساخت مناسب نیز ندارند، ایجاد خواهد شد.

وی همچنین در خصوص پروژه بیمارستان گچساران اظهار داشت: برای تجهیز بیمارستان 96 تختخوابی گچساران بیش از 100 میلیاردریال اعتبار نیاز است.

وزیر بهداشت افزود: بخش های اندوسکوپی، سوختگی، سی تی اسکن، ماموگرافی و آرتروسکوپی از نیاز های درمانی شهرستان گچساران مطرح شده است.

هاشمی بیان داشت: طرح های مطرح شده از سوی شبکه بهداشت و درمان شهرستان گچساران بالغ بر 120میلیاردتومان اعتبار نیاز دارد که نیاز به بررسی و کارشناسی دارد.

وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی افزود: تکمیل دو بیمارستان 100 و 96 تختخوابی گچساران از نیازهای درمانی این شهرستان در اولویت برنامه ای وزارتخانه است.

 

 

کد مطلب 2314161

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