تشکیل ستاد استقبال از سفرهاي تابستانه و ماه رمضان در پايانه هاي مسافربري تهران

محمد رضا حاجي بيگي در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اين مطلب بيان كرد: تابستان سال گذشته 5 ميليون و 846هزار و 441 نفر مسافر با استفاده از 344هزار و 594 سرويس مسافربري بینشهری از پايانههاي مسافري تهران راهي مقاصد خود شدند که پايانه مسافري غرب، بيشترين شمار مسافر خروجي از تهران را داشته است.
وي افزود: با توجه به در پیش بودن ماه مبارک رمضان، پیشبینی میشود شمار سفرهای تابستانی امسال نسبت به سالهای گذشته کمتر باشد اما در شهریور ماه شاهد افزایش سفرها از پایانههای مسافری خواهیم بود.
مدير عامل سازمان پايانه ها و پاركسوارهاي شهر تهران خاطر نشان كرد: به منظور ایجاد تسهیلات بیشتر برای شهروندان، ستاد سفرهای تابستانی و ستاد استقبال از رمضان در پایانههای مسافری چهارگانه پایتخت تشکیل شده است.
وي تصريح كرد: برای خدماترسانی هرچه بهتر به مسافران در پایانههای مسافری، جلساتی با مسئولان تعاونیها و شرکتهای مسافربری برگزار شده تاهمه امکانات و تجهیزات در پایانهها برای ارائه خدمات موردنیاز مسافران در سفرهای تابستانی به کار گرفته شود.
حاجي بيگي خاطرنشان كرد: با توجه به فرا رسيدن فصل گرما و بالا بودن غير طبيعي دماي هوا، بخشنامه هاي جداگانه اي براي کنترل وضعيت نظافت آبخوري ها، سرويسهاي بهداشتي ، غرفه هاي فروش مواد غذايي به عوامل نظارتي ابلاغ شده است.
وي ادامه داد: با فرا رسیدن فصل تابستان، گرم شدن هوا و احتمال فاسد شدن مواد خوراكي، نظارت بر رعایت بهداشت در غرفهها و فروشگاههاي مواد خوراكي فعال در پايانههاي مسافري تهران افزايش يافته است..
مدير عامل سازمان پايانه ها و پاركسوارهاي شهر تهران تصريح كرد: با برپايي ايستگاههاي صلواتي، هنگام افطار از مراجعان به پایانه ها پذيرايي خواهيم كرد.
وي افزود: طرح نسيم بهشت كه همواره در پايانهها اجرا ميشود و مورد استقبال مردم قرار گرفته است، در ماه مبارك رمضان با قوت بيشتري ادامه می یابد و شماری از طلاب حوزه علميه قم، در پایانه ها مستقر شده و به پرسشها و ابهامات شرعي و مذهبي شهروندان پاسخ ميدهند.
حاجي بيگي بيان كرد: در ايام ماه مبارك، با برپايي محفل انس با قرآن، نمايشگاه كتابهاي قرآني، راهاندازي سامانه پيامكي ختم قرآن و برگزاري مسابقات قرآن در رشتههاي گوناگون از جمله صوت و لحن و ترتيل براي كاركنان و مسافران، فضايي در پايانهها ايجاد ميكنيم كه مراجعهكنندگان بتوانند از فيوضات اين كتاب آسماني بيشتر بهرهمند شوند.
به گفته مدير عامل سازمان پايانه ها، به منظور بهرهگيري هرچه بيشتر شهروندان از بركات ماه مبارك رمضان، برگزاري مراسم گوناگون مذهبي در مناسبتهاي اين ماه به ويژه شبهاي قدر و شهادت حضرت امام علي(ع) در نظر گرفته شده است.
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