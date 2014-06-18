واکنش بابک به خبر درگذشت همسر تختی/ او هيچگاه در خانه سالمندان نبود

بابك تختی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص انعکاس نادرست خبر درگذشت مادرش، ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: متاسفانه روز گذشته برخی از رسانه‌ها اعلام كردند، مادرم مدتها در خانه سالمندان بوده و در سن 80 سالگی از دنیا رفته كه این مساله به هیچ عنوان صحت ندارد. مرحومه توكلی متولد 1325 بود كه فقط در دو ماه پایانی زندگی خود به دلیل شدت بیماری در بیمارستان ایرانمهر بستری شد.

وی ادامه داد: مادرم همواره به كمك پرستاری كه در منزلشان بود زندگی می كرد و هیچگاه در خانه سالمندان نبود. وی تا دو ماه پیش نیز در منزل خودشان بود اما شدت بیماری باعث شد، وی را در بیمارستان ایرانمهر بستری كنیم. ضمن اینكه مادرم در سن 68 سالگی از دنیا رفت اما برخی اخبار حكایت از آن دارد كه وی در سن 80 سالگی چشم از جهان فرو بسته است!

فرزند جهان پهلوان تختی در خاتمه با اظهار گلایه از برخی منابع خبری كه اطلاعات كافی در این خصوص نداشته و اقدام به انتشار اخبار كرده‌اند، افزود: بهتر بود این عزیزان رسانه‌ای، پیش از هر اقدامی با من یا یكی از اعضای فامیل مرحومه مادرم تماس می‌گرفتند تا اطلاعات نادرستی منتشر نمی‌شد.

تختی همچنین گفت: مادرم آنقدر دوست و فامیل در تهران داشت كه همواره در كنارش باشند و از او عیادت كنند، نمی‌دانم چطور گفته‌اند او در سال‌های پایانی زندگی خود در تنهایی و در خانه سالمندان زندگی كرده است!