به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پلیتیکال، «انتخاب‌های سخت» جدیدترین کتاب هیلاری کلینتون که از خاطراتش در سال‌های وزارت سخن می گوید، سه شنبه پیش به بازار آمد و در این مدت با تورهای مختلفی که کلینتون برای معرفی آن به راه انداخت موفق شد تا به فروش 100 هزار نسخه دست یابد. این آمار متعلق به آخر وقت یکشنبه است.

سیمون اند شوستر ناشر این کتاب و متخصصان معتقدند با وجود چشم اندازهای ضعیفی که در بازار خرده فروشی وجود دارد، فروش این تعداد کتاب نشان دهنده موفقیت آن است.

هر چند این کتاب موفق شده تا جایگاه کتاب شماره یک را در کتابفروشی های مستقل به دست آورد، با این حال ادامه فروش کتاب بستگی زیادی به نقدهایی دارد که از سوی منتقدان دریافت می کند.

ناشر کتاب که در سه هفته اخیر تبلیغات زیادی برای معرفی کتاب انجام داده، از نتیجه کار راضی است. اما برخی از گزارشگران می‌گویند فروش کتاب دلخواه نبوده و حتی ضعیف بوده است. به ویژه وقتی این کتاب با «تاریخ زنده» اولین کتاب خاطرات هیلاری کلینتون که در آن از مسایل متعدد از جمله رسوایی ایجاد شده بر سر رابطه همسرش بیل کلینتون با مونیکا لوینسکی صحبت کرده بود مقایسه شود، روشن می شود که فروش این کتاب جدید خیره کننده نیست.

به همین دلیل منتقدان می گویند فروش کتاب به سرعت افت خواهد کرد و با توجه به دستمزد خانم کلینتون که گفته می‌شود 14 میلیون دلار بوده، این کتاب نمی تواند موفقیت آمیز باشد.

منابع نزدیک به کلینتون نیز معتقدند عجیب نیست اگر کتاب دوم خاطرات نیز با توجه به موفق بودن کتاب اول، خوب بفروشد و با تاکید بر کتاب‌های غیرداستانی دیگر امسال مثل خاطرات رابرت گیتس وزیر دفاع پیشین و کتاب الیزابت دارن سناتور و نیز تیم گایتنر وزیر خزانه داری پیشین، فروش بالای این کتاب را نیز محتمل می خوانند.

در هر حال فروش 100 هزار نسخه ای این کتاب در این مدت شامل سفارش پیش از چاپ و کتاب های الکترونیک نیز می‌شود.

بسیاری از منتقدان نیز منتظرند تا امروز (چهارشنبه) فهرست کتاب‌های پرفروش نیویورک تایمز نیز منتشر شود و آن را معیار خوبی برای موفق بودن یا نبودن این کتاب می‌دانند.

از این کتاب در چاپ اول یک میلیون نسخه چاپ شده و همه آنها از سوی کتابفروشی‌ها پیش خرید شده‌اند.

خانم کلینتون همزمان با انتشار کتابش در شبکه‌های مختلف تلویزیونی حضور یافته است.