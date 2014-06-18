خطر در کمین جاده مسیر شهر فتح المبین

رحیم سرخه در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: مسیر بین شهر فتح المبین و روستای صرخه صالح داوود که حدود پنج کیلومتر است نیاز به بازسازی دارد.



وی افزود: این جاده دقیقا در نزدیکی شهر باستانی ایوان کرخه واقع شده است.



عضو شورای شهر فتح المبین توضیح داد: از گذشته تاکنون بارها در این جاده تصادفات خطرناکی صورت گرفته که منجر به مرگ تعدادی از شهروندان شوش شده است.



سرخه همچنین یادآور شد: جاده پستی بلندی های زیادی دارد و تنها زمان عبور و مرور مسافران نوروزی دستی به آن کشیده می شود.



وی اظهار کرد: این جاده که کم عرض است در گذشته محل تردد بسیاری از خودروهای سنگینی بود که برای ساخت سد کرخه از این قسمت عبور می کردند.



عضو شورای شهر فتح المبین افزود: پس از اتمام پروژه، بخش های بسیاری از جاده توسط همان خودروهای سنگین تخریب شده بود که مرمت نشد.



سرخه خواستار شد: از مسئولان شهرستان و استان می خواهیم نسبت به بازسازی این مسیر توجه بیشتری نشان دهند لذا جاده بسیار خطرناک شده و امکان تصادفات روز به روز افزایش می یابد.