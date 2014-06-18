دغدغه تولید یا وسوسه توجیه/ چوب تحریم های داخلی لای چرخ اقتصاد خراسان شمالی

به گزارش خبرنگار مهر، اگر سری به ادارات مختلف خراسان شمالی خصوصا به دستگاه هایی که بیشتر با مقوله کار و تولید سر و کار دارند؛ بزنیم و یا در این دستگاه ها مشغول کار باشیم می بینیم روزی نیست که چند نفر برای یافتن کار مراجعه نکنند.

جوانان تحصیل کرده ای که به دلیل مشکلات زندگی ناشی از بیکاری و بالا رفتن سن ازدواج و اشتغالشان با داشتن مدارج تحصیلی بالا حاضرند هر نوع کاری را داشته باشند تا حداقل از نظر روحی و روانی فشار بیکاری را از روی خود و دیگر اعضای خانواده قدری بکاهند.

چرا در جامعه ای که امکانات فراوانی برای ایجاد شغل و کسب درآمد وجود دارد؛ باید اینقدر مشکل بیکاری داشته باشیم؟ چرا باید یک جوان تحصیل کرده در سن بالای ۳۰ سال هنوز چشمش به دست و جیب پدر باشد؟ و هزاران چرای دیگر که پاسخ آنها را بسیاری می دانند اما افسوس که اراده ای برای رفع ریشه ای این مشکلات وجود ندارد.

این موضوعی است که سال هاست روح و روان فرزندان این مملکت را به بازی گرفته است؛ اما بسیاری چشم خود را بر این واقعیت ها بسته اند، به راستی آیا راهی برای ایجاد اشتغال جوانان وجود ندارد؟ درست است که کشور ما چند سالی است درگیر تحریم های شدید بین المللی شده اما آیا این مشکلات پیش از آن وجود نداشت؟.

علاوه بر این بسیاری از تولیدکنندگان و فعالان عرصه های اقتصادی خراسان شمالی معتقدند در این استان درد تنها تحریم های خارجی نیست بلکه بسیاری مواقع تحریم های داخلی و سخت گیری های اداری چوب لای چرخ فعالیت می گذارد به گونه ای که اگر بخواهیم این سخت گیری ها را به صورت قانونی طی کنیم؛ هزینه محصول تولیدی ما بسیار بیشتر از استان های دیگر می شود.

دغدغه تولید یا دغدغه توجیه؟!

یکی از جوانان خراسان شمالی که از چندی پیش برای راه اندازی واحدی تولیدی اقدام کرده و اکنون درگیر مشکلات متعدد اداری مربوط به واحد تولیدی خود شده؛ در گفتگو با خبرنگار مهر، می گوید: به همراه یکی از دوستانم بر خلاف خیلی از جوانان که صرفا به دنبال یک کار اداری و پشت میز نشینی هستند؛ در پی راه اندازی یک واحد تولیدی در استان برآمدیم.

حسین محمدی اضافه می کند: با انگیزه و امید زیادی تمام دار و ندار خود را جمع و محل کسبی را اجاره کرده و فضایی را برای کسب و کار فراهم کردیم تا هم خود بی نیاز از کار دولتی باشیم و هم تعدادی از هم سن و سالهای خود را مشغول به کار کنیم.

وی اظهار می کند: ما برای محل اجاره واحد تولیدی خود هزینه های زیادی کردیم تا به واسطه نوع محصول تولیدی نظر دستگاه های مختلف را جلب کنیم؛ ماشین آلات را تهیه و نصب کردیم و مقداری هم تولید آزمایشی داشتیم.

این تولید کننده می گوید: اما در این راه سخت گیری های بی مورد برخی از مسئولین استانی در مقایسه با سایر استانها کار را برای ما بسیار مشکل کرده بود.

وی از گیرهای سه پیچ بهداشتی در مورد نوع بسته بندی محصول تولیدی خود می نالید و اظهار می کرد: اگر قرار بر تامین انتظارات مسئولین بهداشتی این استان باشد؛ هزینه بسته بندی محصول، قیمتی برابر و حتی بالاتر از خود محصول می شود و دیگر تولید این محصول توجیه اقتصادی ندارد.

به گفته محمدی این در صورتی است که همین محصول توسط دهها واحد تولیدی بزرگ در کشور با برندهای مختلف تولید می شود و روی میز همین مسئولین نیز وجود دارد و به مصرف می رسد اما شرایط مورد نظر آنها را ندارد و هیچ کسی هم به آن ایراد نگرفته و همه روز مصرف می کنند بدون آنکه حتی برای یک لحظه انتظارات خود را با آن محصول مصرفی روی میز تطبیق دهند و واقع بینانه عمل کنند.

یکی دیگر از تولید کنندگان خراسان شمالی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، از مسئله استاندارد و طولانی بودن روند اعطای نشان استاندارد گلایه می کند و می گوید: قریب یک سال است که برای واحد تولیدی خود اجاره می دهیم و صدها میلیون تومان برای ماشین آلات هزینه کرده ایم؛ بدون آن که اجازه تولید داشته باشیم.

بهزاد کرامتی اضافه می کند: با وجود این که همه شرایط برای تولید آماده است اما طولانی بودن روند اعطای نشان استاندارد برای ما دردسر ساز شده به گونه ای که نگرانیم اگر با همین شرایط تولید کنیم؛ مسؤولین ادارات طرف قرارداد؛ با ما چه رفتاری خواهند داشت.

وی اظهار می کند: سفارش تولید داریم اما برای برخوردهای نامعلوم مسئولین در آینده نگران هستیم و جرات تولید نداریم.

هزارتوی مشکلات اداری در برابر صنعت خراسان شمالی

یکی از دستگاه هایی که در خراسان شمالی به طور مستقیم با مسئله تولید و صنعت در ارتباط است؛ سازمان صنعت، معدن و تجارت این استان است، رییس این سازمان درباره درد عقب ماندگی اقتصادی و تولیدی خراسان شمالی با وجود ظرفیت های فراوان این استان برای توسعه می گوید: در خراسان شمالی بیش از آن که تحریم های خارجی مانع از رشد اقتصادی و صنعتی شوند؛ تحریم های داخلی و مشکلات مدیریتی چوب لای چرخ حرکت صنعت و تولید می گذارند.

یحیی نیکدل که از حدود پنج ماه پیش به عنوان رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی انتخاب شده، اضافه می کند: در این مدت روزی نشده که شماری جوان تحصیل کرده برای یافتن شغلی هر چند غیرمرتبط و ناسازگار با سطح تحصیلات آنها؛ به این دستگاه مراجعه نکنند.

وی اظهار می کند: مقصر این وضعیت خود ما هستیم و نمی شود همه تقصیرها را به گردن تحریمهای بیرونی انداخت چرا که تحریم های داخلی خودمان در بروز چنین وضعیتی نقش موثری داشته اند.

نیکدل می افزاید: برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی خراسان شمالی نشست های مشترکی با مدیران مرتبط برگزار می شود و از نظر سازمانی نیز برای رفع مشکلات پیش روی واحدهای تولیدی و صنعتی و تسریع در فرآیندها؛ هماهنگی های لازم به عمل آمده است.

وی اظهار می کند: اما در بسیاری از مواقع یک دست صدا ندارد؛ به عنوان مثال وقتی واحدی تولیدی برای تامین سرمایه در گردش خود دچار مشکل می شود؛ صاحبان آن را با نظر مساعد در جهت تامین سرمایه در گردش از محل صندوق توسعه ملی به یکی از بانکها معرفی می کنیم اما بیشتر از آنها خود ما دغدغه داریم که وقتی این تولیدکنندگان به بانک مراجعه کنند چگونه خواهند توانست انتظارات بانک را در زمینه تامین تضامین بانکی و وثایق ملکی برآورده کنند؟ آیا مدیر بانک هم با نظر مساعد همراهی لازم را خواهد داشت؟.

نیکدل می گوید: مشکلات و سخت گیری های غیرضروری و گاها بی مورد اداری یکی از موانع اصلی تولید در خراسان شمالی به شمار می رود، این همان مسئله ای است که سالهاست تولید و صنعت استان را کند کرده اما بسیاری از ما چشم خود را بر واقعیتها بسته ایم.

از رنجی که می بریم

چندی پیش در برنامه اقتصاد و توسعه صدا و سیمای مرکز خراسان شمالی پیرمردی روستایی جمله ای ارزشمند در مورد مشکلات و موانع تولید و صنعت در این استان گفت، در بخشی از این برنامه گزارشی میدانی از موانع توسعه استان پخش شد؛ در یکی از روستاهای خراسان شمالی پیرمردی نیک اندیش و صادق در پاسخ به مجری برنامه گفت: بهترین آب و بهترین هوا و بهترین خاک را در این استان داریم اما معلوم نیست چه مرگمان شده که سبزی خوردنمان از کویری می آید که معلوم نیست با چه آبی آبیاری می شود؟! و خطاب به مسئولین گفت: اگر عرضه کار را ندارید کنار بروید و اختیار را به من پیرمرد بسپارید تا کاری برای این جوانان بکنم!.