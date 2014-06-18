نمایشگاه کتاب سمیرم افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر ، محمد حسین منصورزاده صبح امروز در جمع خبرنگاران از افتتاح و آغاز بکار نمایشگاه کتاب سمیرم در صبح روز شنبه بیست و پنجم خرداد ماه در سالن مطالعه کتابخانه عمومی شهرستان سمیرم خبر داد و اظهار داشت: این نمایشگاه تا دوم تیرماه پذیرای علاقمندان به بخش کتاب و کتابخوانی است.

وی افزود: در این نمایشگاه 300 عنوان کتاب و بیش از 15 نمونه وسیله فکری به نمایش گذاشته شده است.

منصورزاده با بیان اینکه ابن نمایشگاه به نمایش محصولاتی در عناوین فرهنگی تاریخی ادبی دینی شعر رمان روانشناسی اجتماعی پرداخته است اذعان داشت: در برگزاری این نمایشگاه هدف محوری ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی و تامین اوقاف فراغت دنبال می شود.

وی تصریح کرد: این نمایشگاه در اصل به معرفی آثار مرکز خانه رشد سمیرم واقع در بلوار آبشار سابق سمیرم پرداخته است.

مدیر نمایشگاه کتاب سمیرم استقبال مردمی و مخاطبین را از نمایشگاه های کتاب نامطلوب اعلام کرد و گفت: در هر حال یکی از دلایل اصلی برای استمرار استقبال کم مخاطبین نبود جایگاه مشخص برای نمایشگاه های کتاب سمیرم است چرا که وجود جایگاه مشخص نقشی اثرگذار در مسیر جذب مخاطب و تجهیز نمایشگاه دارد.

وی اضافه کرد: برای مسئولین برگزاری این نمایشگاه در هر حال همان تعداد کمی هم که جویای کتاب هستند اگر با برگزاری این نمایشگاه تامین شوند کفایت می کند.