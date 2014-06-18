اعمال بسته های تشویقی اصناف برای زیباسازی بصری شهری/ نماد مس آذربایجان در تبریز ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نجاتی چهارشنبه در دیدار با شهردار تبریز از الزام اصناف به رعایت زیبایی بصری این شهر و آمادگی مجموعه تحت مدیریت خود برای همکاری در این خصوص خبر داد و گفت: دیدگاه های تعامل مشترکی بین صنعتگران و اصناف با مجموعه شهرداری تبریز وجود دارد و بر همین اساس از شهرداری تبریز انتظار داریم با در نظر گرفتن بسته های تشویقی، اصناف تبریز را در ایجاد زیبایی بصری در شهر تبریز یاری کند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با اشاره به لزوم فرهنگ سازی در خصوص مسایل شهری اظهار داشت: عملیاتی کردن طرح زیبایی بصری شهر و تغییر المانهای شهری و نمای ظاهری محل کسب اصناف نیازمند فرهنگ سازی است که این امر می طلبد تا این مهم جزو اولویت های کاری هر دو سازمان قرار گیرد.

وی با اشاره به امضای تفاهم نامه همکاری بین دو مجموعه بیان کرد: در حوزه کاری خود آماده همکاری با شهرداری هستیم و بر اساس انتظار متقابل در این خصوص، در آینده ای نزدیک تفاهم نامه همکاری مابین شهرداری تبریز و سازمان صنعت، معدن وتجارت آذربایجان شرقی به امضا خواهد رسید.

نجانی که همزمان به عنوان مدیر عامل مس آذربایجان نیز شناخته می شود، از آمادگی این مجموعه برای احداث نماد مس آذربایجان و مس سونگون به عنوان بزرگترین واحد معدنی و صنعتی استان در تبریز خبر داد و افزود: با توافقی که در این دیدار صورت گرفت، شهرداری تبریز محل های مناسبی را در دو نطقه از این شهر برای ساخت این نمادها تعیین خواهد کرد که بر همین اساس ورودی شهر تبریز از جاده اهر- ورزقان به عنوان پیشنهاد اولیه مطرح شد.

در این دیدار، مرتضی نیرومند اسکوئی معاون امور معادن و اکتشافات معدنی و قائم مقام صنعت و معدن سازمان با اشاره به پتانسیل غنی استان در تولید سنگ های مقاوم، از شهردار تبریز خواست در سنگفرش های تبریز از سنگ اسپیراخوان و در ایستگا های مترو از سنگ تراورتن قرمز آذرشهر استفاده شود که این درخواست مورد تایید شهردار تبریز نیز قرار گرفت.