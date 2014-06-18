انتقاد از رشد قارچ گونه عطاری ها در البرز/ نظارت ها قانونمند می شود

حمید درفشی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر ضرورت تشکیل شورای سیاستگذاری طب سنتی و گیاهان دارویی در استان البرز اظهار داشت: با توجه به اینکه متاسفانه برخی از عطاری ها محل عرصه داروهای غیز مجاز هستند ساماندهی و نظارت بر فعالیت این واحدها باید روند بهتری پیدا کند.

وی ادامه داد: دانشگاه علوم پزشکی تنها بر موسساتی می تواند نظارت کند که با مجوز این بخش دانشگاهی مشغول به فعالیت هستند و در صورت بروز تخلف مجوز انها باطل می شود به همین منظور تشکیل شورای سیاست گذاری طب سنتی در راستای نظارت قانونمند بر عطاری ها یک ضرورت در استان البرز به شمار می رود.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان البرز با بیان اینکه در حال حاضر نظارت بر روند فعالیت عطاری ها بر عهده صنف مرتبط با این شغل است، تصریح کرد: با آگاهی بخشی به مردم در زمینه استفاده از گیاهان دارویی و فرهنگ سازی در این خصوص می توان بسیاری از مشکلات این حوزه را با کمک مردم رفع کرد.

درفشي در پايان گفت: باید شرایطی فراهم شود تا با افزایش مشارکت انجمن های دارو سازی اقدامات موثری در این حوزه انجام گیرد.