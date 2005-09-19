هيات بازبيني دومين جشنواره سراسري تئاتر تك انتخاب شد

به گزارش گروه فرهنگ و هنر"مهر"به نقل ازستاد خبري حوزه هنري ، علي كوچكي ، علي قرباني ، رضا گيلانپورازكارشناسان نمايش كشورازتاريخ 25شهريورماه كاربازبيني خود را آغازوتا 15 مهر،74 نمايش را مورد بازبيني قرار مي دهند.

هيات بازبيني دراين تاريخ با حضوردرشهرهاي قزوين ،رشت، لنگرود ، اردبيل ، تبريز، اروميه ، كرمان ، اراك، اصفهان ، كرمانشاه ، ايلام ، خرم آباد ،سنندج ، اهواز ،بوشهر،شاهرود ،سمنان ، مشهد ، بيرجند ، گرگان ، ساري وبه انتخاب 16نمايش ازميان كليه آثارپذيرفته شده مي پردازند .

گفتني است 74متن برگزيده ازميان 260متن ارسالي ازسراسركشوربه دبيرخانه جشنواره تئاترتك پذيرفته است وهيات بازبيني آراء نهايي خود را حداكثرتا تاريخ 20مهرماه اعلام خواهند كرد .

شايان ذكراست ، دومين جشنواره سراسري تئاترتك درتاريخ 23لغايت 26 آبان ماه دركرج برگزارخواهد شد .