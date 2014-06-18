کتاب "تمام نهج البلاغه" معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدصادق موسوی عصر چهارشنبه در این نشست با اشاره به اینکه نهج البلاغه که سید رضی آن را نوشت دارای نقایصی است، اضافه کرد: تلاش کرده‌ام در این کتاب برخی از نواقص موجود از جمله مطالبی که از امام نقل نشده را رفع کنم.

وی با بیان اینکه در تدوین این اثر از کتب فاخر علمای اسلامی به‌ویژه علمای معاصر از جمله علامه محمودی و خطیب استفاده‎ شده است، اظهار داشت: متاسفانه بسیاری از سخنان امام علی(ع) در کتاب کنونی حذف شده است زیرا برخی سخنان از ایشان بوده اما به علت انتساب به برخی حکمای عرب، سید رضی(ره) آنها را نیاورده است.

مؤلف کتاب تمام نهج البلاغه، با بیان اینکه دشمنان تلاش زیادی داشته‌اند تا آثار امام علی(ع) را از بین ببرند، تصریح کرد: معاویه یکی از افرادی بود که تمایل نداشت مطلبی از امام علی (ع) باقی بماند لذا برخی منقولات امام علی(ع) به دلایل سیاسی در دسترس دیگران قرار نگرفت اما با این وجود سید رضی تلاش عالمانه‌ای برای جمع آوری این گهرهای درخشان انجام داده است.

وی با بیان اینکه سیدرضی(ره) به علت جنبه ادبی به تألیف این اثر دست زده است، گفت: ایشان مطالب کنونی را گلچین کرده است و با نگاه ادبی و اعجاز بلاغتی مطالب امام (ع) را مورد توجه قرار داد.

حجت الاسلام موسوی شیرازی با تأکید بر بین المللی کردن معارف اهل بیت(ع) اظهار داشت: اگر معارف اهل بیت(ع) با زبان و بیان درست برای دنیا مطرح شود مورد اقبال آنان خواهد بود.