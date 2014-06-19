استقبال مردم جلفا از کاروان تور بیست و نهم مطلوب بود

سید محمد شروین اسبقیان در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به تور بیست و نهم اظهار داشت: باید از بابت استقبال و میزبانی شهرستان جلفا و منطقه آزاد ارس از کاروان تور بیست و نهم قدردانی کنم چراکه آنها نشان دادند که شور و شوق زیادی در این منطقه برای ورزش وجود دارد.

وی ادامه داد: منطقه آزاد ارس همواره در ایجاد نشاط و شادابی از طریق ورزش برای مردم همت مضاعف داشته و امکانات خوبی نیز در این منططقه برای جوانان و علاقه مندان به ورزش ایجاد شده است.

اسبقیان گفت: در مرحله دوم تور بیست و نهم نیز منطقه آزاد ارس شاهد عبور رکابزنان از خط پایان بود و صبح فردا هم استارت مرحله سوم از این منطقه زده خواهد شد.

وی با قدردانی از مسئولان شهرستان جلفا عنوان کرد: بر خود وظیفه می دانم که به دلیل فراهم نمودن شرایط مطلوب برای کاروان تور بیست و نهم و وجود هماهنگی های لازم از فرماندهی انتظامی، مرزبانی، پلیس راه و راهنمایی و رانندگی جلفا قدردانی کنم.

مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی گفت: مرحله دوم تور طولانی ترین مسیر بود و طی آن دوچرخه سواران بیش از پنج ساعت را رکاب زدند اما مرحله سوم از جلفا به سمت شهر زیبای تبریز تقریبا نصف مسافت مسیر مرحله دوم خواهد بود.

تور بیست و نهم امروز چهارشنبه با صدرنشینی پتروشیمی تبریز در مجموع دو مرحله پیگیری شد.