مهدويت اولويت اصلي حوزه انديشه ديني است

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، اسفنديار رحيم مشايي رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در همايش دكترين مهدويت ، انتظار را فلسفه و مكتب زندگي معرفي كرد و گفت : انتظار جريان زلالي است كه در تاريخ بشر جاي داشته و آمادگي آن را دارد كه در همه بسترها جاري شود.

وي با تأكيد بر اينكه اساس آفرينش كه همان عبادت خالصانه خداوند است تحقق مي يابد، بواسطه انتظار تحقق مي يابد، افزود : بشر در اين نقطه به بالاترين درجه كمال خواهد رسيد، مسئله مفهوم ديني و انديشه مهدويت، حقيقت جهان است كه مي بايست بدرستي مورد توجه قرار گيرد.

رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تصريح كرد : بايد از ظرفيتهاي موجود خود براي رسيدن به اهداف بهره بگيريم و توجه داشته باشيم كه خداوند انسان را به گونه اي آفريده كه مجموعه ملاحظات را در نظر بگيرد . آنچه امروز در جهان حادث شده تبيين مهمي دارد .



مشائي افزود : انتخاب انسان ، دخالت انسان و مديرت بشري اهميت ويژه اي دارد . امروزه مديريت انسان مديريت خداگونه نيست . آنچه امروز در دنيا اتفاق مي افتد نبايد به حساب خدا گذاشته شود . خداوند فرموده است ما به بشر اين اختيار را داده ايم كه شرايط را انتخاب كند و در ساخت شرايط زندگي مؤثر باشد ، اما گزينه الهي همان ويژگي ممتازي است كه ما با نام مهدويت از آن ياد مي كنيم .

وي افزود : بشر زير سايه اين مديريت مهدوي به كمال مي رسد . امروزه مديريت در بسياري از قسمتهاي جهان تحت نظارت شيطان صورت مي گيرد . تحقق جامعه مهدوي يك ضرورت است . ما در عرصه مسائل ديني از اولويت هاي مهمي چون مهدويت غافل شده ايم . در عرصه مديريت ديني بايد اولويت اول تلاشهاي ديني را به مهدويت اختصاص دهيم . اولويت اصلي حوزه انديشه ديني آن است كه مهدويت بعنوان اولويت مباحث ديني بررسي شود . بر اين زمينه لازم است هزاران عنوان پژوهش در حوزه و دانشگاه صورت گيرد .