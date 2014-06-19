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۲۹ خرداد ۱۳۹۳، ۱۰:۱۲

زرافشان در گفتگو با مهر:

محتوای کتابهای پایه هشتم متوسطه تغییر می کند

محتوای کتابهای پایه هشتم متوسطه تغییر می کند

ساری - خبرگزاری مهر: معاون آموزشی متوسطه وزارت آموزش و پرورش به تغییر محتوای کتابهای درسی دوره متوسطه اشاره کرد و اظهار داشت: فقط در پایه هشتم تغییراتی داریم زیرا این پایه جدید است.

علی زرافشان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه محتوای هشت عنوان از کتاب های درسی دچار تغییر خواهد شد، افزود: از این هشت عنوان، دو عنوان جدید است که البته در پایه هفتم بوده ولی در سال های قبل در پایه هشتم نبوده که یکی درس " کار و فن آوری" و دیگری درس " تفکر و سبک زندگی" است.

وی ادامه داد: شش عنوان دیگر عنوان های معمول مثل ریاضیات و مطالعات اجتماعی است که در سالهای گذشته این عناوین وجود داشته است.

معاون آموزشی متوسطه وزارت آموزش و پرورش اظهار داشت: این کتابها تألیف شده و روی سایت سازمان پژوهش گذاشته شده تا معلمان بتوانند آنها را بررسی کرده و در رفع مشکلات یا قوت محتوا کمک کنند.

زرافشان اظهار داشت:امیدواریم تا بعد از ماه مبارک رمضان که آموزش معلمان آغاز خواهد شد، همه کتابها را بتوانیم در اختیار قرار دهیم.

کد مطلب 2314929

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