محتوای کتابهای پایه هشتم متوسطه تغییر می کند

علی زرافشان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه محتوای هشت عنوان از کتاب های درسی دچار تغییر خواهد شد، افزود: از این هشت عنوان، دو عنوان جدید است که البته در پایه هفتم بوده ولی در سال های قبل در پایه هشتم نبوده که یکی درس " کار و فن آوری" و دیگری درس " تفکر و سبک زندگی" است.

وی ادامه داد: شش عنوان دیگر عنوان های معمول مثل ریاضیات و مطالعات اجتماعی است که در سالهای گذشته این عناوین وجود داشته است.

معاون آموزشی متوسطه وزارت آموزش و پرورش اظهار داشت: این کتابها تألیف شده و روی سایت سازمان پژوهش گذاشته شده تا معلمان بتوانند آنها را بررسی کرده و در رفع مشکلات یا قوت محتوا کمک کنند.

زرافشان اظهار داشت:امیدواریم تا بعد از ماه مبارک رمضان که آموزش معلمان آغاز خواهد شد، همه کتابها را بتوانیم در اختیار قرار دهیم.