راه اندازی قهوه خانه در جنب مدارس زنجان بسیار خطرناک است

به گزارش خبرنگار مهر، مجید فرخی شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای مبارزه با مواد مخدر افزود: متاسفانه در زنجان در جاهای خلوت و جنب مدارس قهوه خانه راه اندازی می کنند و جوانان در این مکانها اقدام به کشیدن سیگار و قلیان می کنند و تعداد این قهوه خانه ها در زنجان رو به افزایش است.

وی اظهاز داشت: اگر نظارت درست و جدی از این قهوه خانه ها صورت نگیرد مشکلات عدیده ای گریبان گیر جامعه خواهد بود.

فرماندار زنجان گفت: صنف مربوطه نظارت لازم از قهوه خانه ها را داشته باشد و بر صدور مجوز برای راه اندازی قهوه خانه ها دقت شود.

فرخی به مراکز درمانی ترک اعتیاد در زنجان اشاره کردو گفت: کمپ هایی که خود گردان اداره می شود در زنجان دو مرکز است بنابراین بانک اطلاعاتی معتادین تدوین شود تا اطلاعات این افراد در کمپ ها باشد.

وی تاکید کرد: متاسفانه بعضی از این معتادین که مواد را ترک کرده اند در بیرون هیچ گونه حرفه ای بلد نیستند بنابراین باید فنی و حرفه ای نماینده خود را در این مراکز مستقر کند و حرفه آموزی را به آنها ارائه بدهند.

فرماندار زنجان در ادامه افزود: سازمان فنی و حرفه ای باید امکان بازگرداندن آنها به جامعه را مهیا کند.

فرخی یاد آورشد: یکی از کمپ های خصوصی در زنجان به صورت ماده 16 در بیاید و در این راستا امکانات از بخش خصوصی باشد و مدیریت بر عهده دولتی باشد و کمپ ها به ماده 16 تبدیل شود.

وی گفت: در زنجان 4 یا 5 کمپ ترک از اعتیاد راه اندازی شود.

فرماندار زنجان تصریح کرد: اصناف باید از معتادین بهبود یافته و معتادین که دارای جرایم خاص نیستند در صنفهای مختلف استفاده کند.