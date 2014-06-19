به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه چهارشنبه آیت الله سید مرتضی محمودی در حاشیه درس اخلاق خود و در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امروز نظام اسلامی بیش از هر زمان دیگری نیازمند توسعه و پیشرفت است.

امام جمعه ورامین افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز با تحلیل درست و واقع بینانه شرائط عصر حاضر، سال 1393 را به نام سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نامگذاری کردند و همه مسئولان و مدیران کشور را به مدیریت جهادی فراخواندند.

دشمن تلاش دارد تا مسئولان کشور را از ریل خدمت خارج کند

وی ادامه داد: در مدیریت جهادی نباید خدمت رسانی به مردم اسیر بروکراسی اداری شود و باید مدیران با تمام ظرفیت و توان خود در جهت حل مشکلات مردم قدم بردارند، در مدیریت جهادی مد نظر رهبری باید توان داخلی به عنوان نقطه اتکای پیشرفت و آبادانی کشور تلقی شده و به جوانان و سرمایه های کشور اعتماد کرد.

محمودی اضافه کرد: امروز دشمن تلاش دارد تا مسئولان کشور را از ریل خدمت گذاری خارج و آنان را گرفتار مسائل حاشیه ای کند که خوشبختانه اکثر مدیران نسبت به این موضوع آگاه هستند اما در برخی موارد مشاهده می شود که مسئولان در رده های مختلف به مسائلی که هیچ نیازی به مطرح شدن آن از تریبون عمومی نیست، می پردازند.

نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین عنوان کرد: مدیران نظام اسلامی باید به فکر حل مشکلات مردم باشند و مطمئن باشند که پرداختن به مسائل حاشیه ای آفت خدمت رسانی مسئولان است.

وی بیان داشت: متأسفانه برخی مواقع و در برهه های مختلف تاریخ انقلاب اسلامی مشاهده شده است که پرداختن به مسائل حاشیه ای و بدون فایده، انرژی و وقت بسیاری از مسئولان را گرفته، زمانی که می توانست جهت خدمت رسانی به مردم صرف شود.

آمریکا و برخی کشورهای غربی هیچگاه با ملت ایران صادق نبودند

امام جمعه ورامین در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره آینده مذاکرات هسته ای نیز بیان داشت: همان طور که رهبر معظم انقلاب اسلامی بیان داشتند، آمریکا و برخی کشورهای غربی هیچگاه با ملت ایران صادق نبودند و همواره در صدد تضعیف نظام اسلامی گام برداشتند.

وی افزود: اما مذاکرات هسته ای و آمادگی ایران برای حضور بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به همه جهان نشان داد که ایران بدنبال ساخت بمب اتم نیست زیر این مسأله مخالف اعتقاد دینی و شرعی مردم ایران است.

محمودی ادامه داد: در حالی که برخی کشورهای مدعی حقوق بشر نسبت به برنامه هسته ای ایران ابراز نگرانی می کنند که اسرائیل و بسیاری از کشورهای غربی به راحتی به تولید سلاح اتمی مبادرت می ورزند و هیچ سازمان و نهاد بین المللی نیز مانع ساخت این سلاح ها نمی شود.

نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین گفت: تا زمانی که آمریکا و برخی کشورهای 1+5 از برخی خواسته های خود که خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود، کوتاه نیایند قطعا این مذاکرات به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.