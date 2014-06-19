مقابله با هجمه های دشمنان نیازمند اجرای کارهای محتوایی در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت ‌الاسلام سید محمد حسینی ‌شاهرودی شامگاه چهارشنبه در نشست فصلی سرمربیان شجره طیبه صالحین استان كردستان كه در سنندج برگزار شد، اظهار داشت: بصیرت ‌افزایی برنده ‌ترین سلاح برای مقابله با هجمه‌ های فکری و فرهنگی دشمنان است.

وی با اشاره بر آگاه ‌سازی و بصیرت ‌افزایی در مورد آثار مخرب ماهواره در جامعه افزود: بدون شک اگر کار فرهنگی و آگاه ‌سازی اتفاق بیفتد گرایش جامعه به سمت شبکه‌ های ماهواره به حداقل می رسد.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان بیان کرد: در عصر امروز بصیرت افزایی مؤثرترین ابزار برای مقابله با هجمه‌های فرهنگی دشمنان است.

حجت الاسلام شاهرودی یادآور شد: تلاش‌ های گسترده دشمنان در راستای حاکم کردن اندیشه‌ های ضد اخلاقی خود بر جوامع اسلامی با بهره ‌گیری از رسانه‌ های مختلف به ویژه شبکه‌ های ماهواره ‌ای روز به روز گسترده ‌تر می ‌شود.

وی ادامه داد: شناساندن آثار مخرب ماهواره به جامعه و ارائه راهکارهای مناسب برای مقابله با آنها ضروری است.

نماینده ولی فقیه در کردستان گفت: متزلزل کردن بنیان خانواده و باورهای دینی از مهم ‌ترین خواسته‌ های دشمن است که با پخش برنامه ‌های مخرب ماهواره به دنبال تحقق آن هستند.

حجت الاسلام شاهرودی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: ترویج و احیای فرایض امر به معروف و نهی از منکر و توسعه فعالیت‌ های حلقه ‌های صالحین از راهکارهای مهم مقابله با برنامه‌ های ضد ارزشی ماهواره است.

وی افزود: آگاه ‌سازی خانواده‌ ها در مورد آثار مخرب استفاده از ماهواره از دیگر ظرفیت‌ های است که باید در راستای مقابله با هجمه‌ های نرم دشمن از آن استفاده کرد.

نماینده ولی فقیه در کردستان بیان کرد: آغاز نهضتی از سوی حلقه‌ های صالحین برای مقابله با آثار مخرب ماهواره با توجه به گستردگی آنها در مسجد، دانشگاه، بازار و در میان اقشار مختلف قطعا شاهد اثر گذاری قابل توجهی در این راستا هستیم.

حجت الاسلام شاهرودی یادآور شد: تجمل ‌گرایی، نداشتن غیرت نسبت به کیان و سرزمین از جمله تبعات حاکم شدن فرهنگ مادی و سبک زندگی غربی است و دشمن با هدف حاکم کردن چنین فرهنگی بنیان خانواده‌ ها به ویژه جوانان ما را هدف قرار داده است.

وی در پايان يادآور شد: حلقه‌ های صالحین به عنوان ظرفیت ارزشمندی در راستای ارتقای سطح بصیرت جامعه فعالیت دارند و خوشبختانه قدرت و ظرفیت بالایی در بصیرت ‌افزایی و آگاه ‌سازی و روشنگری جامعه دارند که باید از این ظرفیت‌ به نحو احسن استفاده کرد.