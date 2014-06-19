بررسی دلایل نزول جایگاه توریسم استان در نخستین سمینار جاذبه ها و دافعه های گردشگری آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، صنعت توریست به عنوان یکی از پاکترین صنعت ها شناخته شده است که اکثر کشورها با کمترین هزینه و با بیشترین ارزآوری در این بخش سرمایه گذاری کرده اند در حالی که استان آذربایجان شرقی با وجود ظرفیت های بالقوه و برخورداری از جاذبه های بیشمار طبیعی و تاریخی و عموماً به علت عدم فرهنگسازی و نبود امکانات و زیرساخت های مناسب در حال حاضر در رتبه پانزدهم کشور در حوزه گردشگری و جذب توریسم قرار گرفته است.

بر همین اساس نخستین سمینار علمی تخصصی جاذبه ها و دافعه های گردشگری آذربایجان شرقی شامگاه چهارشنبه با هدف شناخت و معرفی بهتر این ظرفیت های بالقوه و بررسی نقاط ضعف در این بخش جهت ارائه راهکارهای مناسب برای توسعه هرچه بیشتر این صنعت سودآور در تبریز و با حضور مسوولان استانی و فعالان و کارشناسان حوزه گردشگری برگزار شد.

در آذربایجان شرقی فرهنگ جذب توریست وجود ندارد

معاون سیاسی امنیتی استاندار آذربایجان شرقی در نخستین سمینار علمی تخصصی جاذبه ها و دافعه های گردشگری آذربایجان شرقی اظهار داشت: صنعت گردشگری پاکترین صنعت هاست که آلایندگی ندارد در حالیکه اقتصاد جمهوری اسلامی ایران با وجود ظرفیت های بیشمار در این خصوص، وابسته به نفت است و این امر کشور را دچار تزلزل می کند.

سعید شبستری خیابانی با اشاره به رتبه گردشگری ایران در دنیا گفت: کشور ایران به لحاظ دارا بودن جاذبه های تاریخی و طبیعی جزو کشورهای برتر در زمینه گردشگری است که یکی از صنعت های پاک و بدون آلایندگی بشمار می رود و باید در این زمینه سرمایه گذاری شود.

وی اضافه کرد: در حال حاضر آذربایجان شرقی جایگاه خود را در زمینه گردشگری از دست داده است و سمینارهای علمی تخصصی از این دست باید خروجی عملیاتی برای چنین موضوعاتی داشته باشند و مقالات تولید شده به راه کارهای عملی تبدیل شوند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار آذربایجان شرقی همچنین در ادامه گفت: ارتباط بین دستگاه های اجرایی و دانشگاه ها باید بیشتر شود تا برنامه های مسوولان عملیاتی تر شود.

شبستری با بیان اینکه نگرش ها و سیاست های منفی باعث کم توجهی به صنعت گردشگری شده است، اظهار داشت: سیاست گذاری ها و نگرش های مسوولان در این بخش خیلی تاثیرگذار است.

وی فرهنگسازی برای جذب توریست را در استان ضروری دانست و افزود: در استان ما متاسفانه فرهنگ جذب توریست وجود ندارد.

شبستری تصریح کرد: رویکردها و رویه های اشتباه باید از بین برود و با عزم ملی به صورت جدی در توسعه صنعت گردشگری توجه شود.

ساخت و ساز واحدهای مسکونی بی هویت آرامش روحی را در بناها از بین می برند

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی گفت: ساخت و ساز واحدهای مسکونی بی هویت آرامش روحی را در بناها از بین می برند.

فرزین حق پرست با بیان این مطلب افزود: در زمینه گردشگری در آذربایجان شرقی دافعه ها بیشتر از جاذبه هاست.

وی افزود: افزایش مصرف گرایی انسان ها باعث مادی گرایی انسان ها شده است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی گفت: با افزایش سرعت زندگی بشر بخش تفریح ذهنی و روحی به کلی فراموش شده است.

حق پرست ادامه داد: افزایش سطح فیزیکی شهر تبریز افتخار نیست، چرا که این امر باعث از بین رفتن هویت واقعی شهر می شود.

وی با بیان این مطلب اظهار داشت: تغییر کاربری و ساخت و ساز واحدهای مسکونی بی هویت به صورت علمی صورت نمی گیرد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: تغییر کاربری بدون پشتوانه علمی باعث نابودی شهر می شود و نمای زیبای شهر را از بین می برد.

سرنوشت ایران با شهر اولین ها گره خورده است

دبیر نخستین سمینار علمی تخصصی جاذبه ها و دافعه های گردشگری آذربایجان شرقی گفت: نام تبریز به تنهایی بزرگترین جاذبه گردشگری کشور است.

کریم حسین زاده دلیر در نخستین سمینار علمی تخصصی جاذبه ها و دافعه های گردشگری آذربایجان شرقی با بیان اینکه سرنوشت ایران با شهر تبریز گره خورده است، اظهار داشت: سرنوشت کشور با وجود این شهر به لحاظ دارا بودن فرهنگ و تاریخ غنی گره خورده است.

وی با اشاره به تعداد مقالات در این سمینار گفت: 227 مقاله به این سمینار ارسال شده بود که از این تعداد 100 مقاله برتر توسط هیئت داوران انتخاب شد.

دبیر نخستین سمینار علمی تخصصی جاذبه ها و دافعه های گردشگری آذربایجان شرقی افزود: از 100 مقاله انتخاب شده 26 مقاله در کتاب 400 صفحه ای با عنوان مجموعه مقالات به چاپ رسیده است.

حسین زاده دلیر با اشاره به تعداد مقالات برتر نخستین سمینار علمی تخصصی جاذبه ها و دافعه های گردشگری آذربایجان شرقی گفت: از 26 مقاله چاپ شده هشت مقاله به عنوان مقالات برتر انتخاب شده اند.

وی همچنین با اشاره به اهداف برگزاری این سمینار افزود: صنعت گردشگری یکی از صنایع مهمی است که بسیاری از کشورها به این صنعت توجه ویژه ای دارند.

دبیر نخستین سمینار علمی تخصصی جاذبه ها و دافعه های گردشگری آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: توجه به صنعت گردشگری در کشور ضروری است، چرا که این کشور دارای پتانسیل ها و ظرفیت های بالایی است.

حسین زاده دلیر همچنین در ادامه گفت: ایجاد فرهنگ گردشگری در بین مردم و مجامع علمی که ترویج مساله گردشگری در راس اهداف مسوولان یکی از اهداف دیگر این سمینار است.

وی افزود: آذربایجان شرقی یکی از استان های گردشگری کشور است که پتانسیل های عظیم توریستی در این استان یافت می شود.

حسین زاده دلیر گفت: تبریز به لحاظ برخورداری از فرهنگ غنی با دیگر استان های کشور تفاوت اساسی دارد، چرا که این شهر پیشینه عظیمی در ارتباط با زمینه گردشگری دارد.

در نخستین سمینار علمی تخصصی جاذبه ها و دافعه های گردشگری آذربایجان شرقی کتاب بهشت ایران و مجموعه مقالات رونمایی شد.

امید است با تغییر نگرش ها به صنعت گردشگری و فرهنگسازی در جامعه می توانیم شاهد افزایش ارز آوری توریست ها از کشورهای خارجی باشیم.