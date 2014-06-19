  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۲۹ خرداد ۱۳۹۳، ۱۱:۴۰

هشدار در مورد تلاش وهابی ها برای به دست گرفتن قدرت دولت اندونزی

هشدار در مورد تلاش وهابی ها برای به دست گرفتن قدرت دولت اندونزی

رئیس جنبش جوانان انصار اندونزی در مورد تلاش وهابی ها برای قبضه کردن قدرت دولت اندونزی هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد اطلاع رسانی رایزنی فرهنگی ایران در جاکارتا، "نصران وحید" رئیس جنبش جوانان انصار وابسته به نهضت العلماء در نشست کاری با مسؤولان نهضت العلماء جاوه میانی اظهار داشت: هواداران نهضت العلماء باید در حفظ عقاید اهل سنت و جماعت منسجم و مستحکم باشند، زیرا که گروه اسلامی افراطی همچنان به تضعیف نهضت العلماء و یکپارچگی جمهوری اندونزی با سوء استفاده از انتخابات 2014 اندونزی می پردازند.

وی ادامه داد: هواداران نهضت العلماء موسوم به نهضیین می بایست عقاید اهل سنت و جماعت خود را تقویت نمایند، چرا که بسیاری از وهابی ها در تلاش برای به دست گرفتن قدرت دولت و تضعیف نهضیین هستند.

کد مطلب 2315029

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها