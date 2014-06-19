هشدار در مورد تلاش وهابی ها برای به دست گرفتن قدرت دولت اندونزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد اطلاع رسانی رایزنی فرهنگی ایران در جاکارتا، "نصران وحید" رئیس جنبش جوانان انصار وابسته به نهضت العلماء در نشست کاری با مسؤولان نهضت العلماء جاوه میانی اظهار داشت: هواداران نهضت العلماء باید در حفظ عقاید اهل سنت و جماعت منسجم و مستحکم باشند، زیرا که گروه اسلامی افراطی همچنان به تضعیف نهضت العلماء و یکپارچگی جمهوری اندونزی با سوء استفاده از انتخابات 2014 اندونزی می پردازند.

وی ادامه داد: هواداران نهضت العلماء موسوم به نهضیین می بایست عقاید اهل سنت و جماعت خود را تقویت نمایند، چرا که بسیاری از وهابی ها در تلاش برای به دست گرفتن قدرت دولت و تضعیف نهضیین هستند.