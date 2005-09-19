دكتر آخوند زاده : پيشنهاد رييس جمهور ايران نهايت تضمين براي صلح آميز بودن فعاليت هاي اتمي ايران است / ايران در چارچوب قوانين در جستجوي همكاري و مذاكره است

به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" از وين نماينده ايران در آژانس در جمع خبرنگاران حاضر شد و در خصوص موضوع ايران و مباحث صورت گرفته در جلسه پيش از صبح امروز صحبت هايي را ارائه كرد.

وي گفت: ما آماده ايم گفتگوهاي پايداررا براي رسيدن به برنامه صلح آميز هسته اي با همه كشورها از جمله سه كشور اروپايي ادامه بدهيم ، اما شرط موفقيت اين گفتگوها را اين مي دانيم كه كاملا در چارچوب قوانين مربوط به آژانس بين المللي اتمي صورت بگيرد . چرا كه ايران اين آژانس را مركز اصلي ايجاد صلح در سياست هاي هسته اي كشورهاي جهان مي داند.

آخوند زاده افزود: ما نهايت فعاليتها و همكاريهاي لازم را براي امكانپذير كردن راستي آزمايي آژانس از فعاليت هاي ايران انجام داديم و اكنون آماده ايم كه با آژانس و همچنين طرفهاي ديگر در مورد محورهاي پيشنهادي آقاي احمدي نژاد كه در سازمان ملل مطرح كردند گفتگو كنيم . چرا كه بهتر است تا گفتگوها را در اين فضا ادامه بدهيم.

نماينده ايران در آژانس گفت: البرادعي در گزارش خودش تاكيد كرد كه اقدامات ايران در زمينه غني سازي و تعليق فعاليت هاي تبديل اورانيومي كاملا داوطلبانه وغيرالزام آور بوده و از طرف ديگر گفت كه تمام فعاليت هايي كه تا الان در ايران صورت گرفته و مورد بازرسي آژانس قرار گرفته نشان مي دهد كه به هيچ وجه فعاليتهاي ايران به سمت مقاصد ممنوعه منحرف نشده است. البرادعي در اين جلسه تاكيد كرد كه ايران وظايفش را بر اساس پادمان و همچنين قرارداد هاي بين المللي كاملا انجام داده است.

به گزارش "مهر" آخوند زاده افزود: البرادعي در زمينه اقدامات اصلاحي ايران كه در راستي آزمايي آژانس بسيار موثر بوده شامل غني سازي اورانيوم، چرخه سوخت و غني سازي ليزري توضيح داد و اين موارد مطالبي بود كه در گزارش وي در سوم سپتامبر هم به آن اشاره شده بود. ضمن اينكه آقاي البرادعي در تمام مسائلي كه به نوعي تا به حال ابهام آميز بود، اعلام كرد كه از اين به بعد همكاري آژانس با ايران به صورت قوانين روتين پادماني پيگيري مي شود.

وي گفت: ايران نقطه نظرات خودش را قبلا به صورت مكتوب هم به آژانس داده و اعلام كرده كه آماده همه گونه همكاري با آژانس بر اساس وظايف ذاتي اين نهاد بين المللي است .

آخوند زاده تاكيد كرد: پيشنهاد آقاي احمدي نژاد در نهايت مرتبه اثبات كرد كه برنامه هاي هسته اي ايران كاملا صلح آميز است از نظر اينكه ايشان در حساسترين بخش فعاليت هسته اي يعني چرخه سوخت حتي بخش هاي خصوصي و دولتي كشورهاي ديگر را به مشاركت دعوت كردند.

وي در پاسخ به يك خبرنگار كه از واكنش ايران به درخواست البرادعي براي اختيارات بيشتر از ان پي تي و ضمايم آن افزود: ايران صرفا در چارچوب قوانين و نه فراتر از آن آماده همكاري با جامعه بين المللي است.