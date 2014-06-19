هنر معماری اسلامی در شیراز الهام بخش معماران بزرگ جهان است/ تاکید بر لزوم تعاملات فنلاند و فارس

به گزارش خبرنگار مهر، هاری کمراینن ظهر پنجشنبه در دیدار با استاندار فارس بیان کرد: هنر معماری اسلامی در شیراز الهام بخش معماران بزرگ جهان است که امروزه اکثر این سبک های هنری در بناهای تاریخی شیراز دیده می شود وبرهمین اساس افتخار می کنم بعنوان نماینده کشور فنلاند، هنر معماری کشور این کشور را در شیراز در دانشگاه هنر آن به نمایش گذاشته شود.

سفیر فنلاند اضافه کرد: معماران فنلاندی برای شهر شیراز بعنوان یک کلکسیون آثار هنرهای معماری اسلامی نگاه می کنند وارزش خاصی برای این شهر قائل هستند.

وی بابیان اینکه حافظ وسعدی ودیگر شاعران ایران ،الهام بخش شاعران دینی است گفت: شیراز نه تنها یک شهر تاریخی باستانی است بلکه در ادبیات فارسی نیز فعالیت گسترده ای دارد.

هاری کمراینن از استاندار فارس خواست باایجاد روابط تبادل استاد یا دانشجو داشته باشیم واین در حالی است که ایجاد زمینه گردشگری صنعتی واقتصادی بین کشور فنلاند وشیراز می تواند عرصه بسیار مناسبی برای فعالین عرصه اقتصادی علمی گردشگری کشور فنلاند ایجاد کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اعلام آمادگی کشور فنلاند در صنعت کشاورزی وتکنولوژی و انرژی پاک اشاره کرد وافزود: امروزه در شیراز پتانسیل های مناسبی در امر کشاورزی ودیگر صنایع که در فنلاند فعالیت هستند وجود دارد به همین منظور باید زمینه هایی بین استاندار فارس وکشور فنلاند ایجاد شود تا بتوانیم فعالیت های گسترده ای داشته باشیم.

سفیر کشور فنلاند به دعوت حوزه هنری شیراز برای افتتاح نمایشگاه موزه فرش و هنرهای معماری اسلامی دعوت شده بود.