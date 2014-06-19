150 دیدار با خانواده های شهدای شهرستان آبیک/ پایبندی مردم به نظام بیشتر شده است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی طاهرخانی ظهر پنجشنبه در جلسه دهیاران بخش مرکزی شهرستان آبیک اظهارداشت: به همت مسئولان شهرستان آبیک یادواره شهدای روستای قشلاق با 21 شهید و روستای زرجه بستان و حومه با 20 شهید عصر امروز برگزار می شود.

وی تصریح کرد: روستای قشلاق یکی از روستاهای پیشتاز در عرصه های اقتصادی و عمرانی در استان قزوین است که تاکنون مورد بازدید از سوی مسئولان زیادی قرار گرفته و این پیشرفت ها را مدیون خون شهدا هستیم.

طاهرخانی ادامه داد: روستای زردجوبستان نیز به برکت خون شهدا به شکوفایی و پیشرفت خوبی رسیده است و مردم، اعضای شورا و دهیار این روستا با تلاش و پشتکار زیاد به این پیشرفتها کمک کرده اند.

بخشدار بخش مرکزی شهرستان آبیک گفت: سخنران یادواره شهدای روستای قشلاق حاج حسین یکتا از همرزمان شهدا در دوران دفاع مقدس است و سخنران یادواره شهداء زرجه بستان نیز آیت الله اسلامی نماینده مردم قزوین در مجلس خبرگان رهبری است.

وی تأکید کرد: برپایی یادواره شهدا یکی از تأثیرگذارترین کارهای فرهنگی است و آنرا فرصت بسیار مناسبی برای آشنایی بیشتر جوانان با مشی شهدا دانست.

این مسئول به دیدار هفتگی با خانواده شهدا اشاره کرد و افزود: با توجه به تاکید استاندار قزوین به دیدار هفتگی مسئولان از خانواده های شهدا، این مهم با جدیت در بخش مرکزی شهرستان آبیک دنبال می شود.

وی روحیه بالای خانواده های شهدا را یکی از ویژگی های مثبت آنها ارزیابی کرد و تأکید کرد: اعتماد و اعتقاد خانواده های شهدا و مردم به نظام و رهبری بیشتر شده و ادامه راه شهدا توسط مسئولان از مهمترین مطالبات آنها است.



طاهرخانی به در پیش بودن ماه مبارک رمضان اشاره کرد و این ماه را فرصتی برای بندگی خداوند و خدمت بیشتر برای مسئولان و مردم شهرستان ابیک دانست.