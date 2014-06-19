روحانیت در طول تاریخ کارنامه درخشانی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری، قبل از ظهر پنج شنبه در مراسم رونمایی از کتاب" آیت الله العظمی فاضل لنکرانی به روایت اسناد ساواک" که با حضور وزیر اطلاعات در سالن همایش مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) برگزار شد، در سخنانی اظهار داشت: مرکز اسناد انقلاب اسلامی کار بزرگی را انجام داده و تلاشهای علمای بزرگ و شخصیتهای برجسته انقلاب را که سوابق مبارزاتی قبل از پیروزی انقلاب داشتند را گردآوری و به صورت کتاب منتشر کرده است.
وی با تقدیر از تلاشهای صورت گرفته از سوی وزارت اطلاعات، در زمینه تدوین کتاب " آیت الله العظمی فاضل لنکرانی به روایت اسناد ساواک" اظهار داشت: در این کتاب تنها بخشی از سوابق و اسناد مبارزاتی این مرجع فقید آمده است؛ چرا که ساواک در زمان قبل از انقلاب تنها بخشی از فعالیتهایی که صورت میگرفت را مطلع بود و بخش اعظمی از برنامههای یاران امام به صورت مخفیانه بود که ساواک هم از آن اطلاعی نداشت.
امام جمعه قم گفت: علت اینکه برخی از شخصیتهای انقلاب همانند آیت الله العظمی فاضل لنکرانی این چنین میدرخشند و در دل فضلا، علمای حوزه و اقشار مختلف مردم جا دارند به خاطر این است که هدفشان عالی بود و رنگ حقیقت و خدایی داشت و به دنبال منافع شخصی نبودند.
کسانی که برای دین کار کنند در دلها ماندگار میشوند
وی تصریح کرد: شخصیتها و چهرههایی همانند آیت الله فاضل در تاریخ کشور ماندگار هستند و در همه زمینهها تنها برای رضایت خداوند قدم بر میداشتند.
آیت الله حسینی بوشهری ادامه داد: مهمترین آرمان شخصیتهایی همانند آیت الله فاضل این بود که تنها دغدغه دین دارند و هر کس این مسئله برای او مهم باشد این فرد در تاریخ ماندگار است.
وی تصریح کرد: تمام کسانی که برای حقیقت دین تا پای جان ایستادهاند چون کار آنها مصداق ایمان و عمل صالح است و به همین خاطر در دلها ماندگار خواهند بود.
عضو جامعه مدرسین حوزه با بیان اینکه روحانیت در طول تاریخ کشورمان کارنامه درخشانی دارند، افزود: اگر قرار باشد کارنامه روحانیت به جامعه عرضه شود باید هر روز چنین همایشهایی برگزار شود.
وی اضافه کرد: روحانیت در تمامی ابعاد بخصوص زمینه های علمی و مبارزاتی کارنامه درخشانی دارد و در تاریخ نیز میبینیم که نهضتهایی که به موفقیت و پیروزی دست یافتند روحانیت در آن نقش داشتند و نهضت عظیم انقلاب اسلامی نیز با حضور برجسته روحانیون و علما و رهبری امام خمینی (ره) به پیروزی رسید.
آیت الله حسینی بوشهری، عنوان داشت: هنر حوزههای علمیه این است که حوزه تنها مرکز علمی و آموزشی نبوده، بلکه مرکز مبارزاتی و حرکات بزرگ انقلابی است.
شخصیت علمی آیت الله العظمی در بعد علمی کم نظیر بود
وی با اشاره به شخصیت علمی آیت الله العظمی فاضل لنکرانی افزود: شخصیت علمی این مرجع تقلید شیعیان در بعد علمی کم نظیر بود که وقتی در سنین جوانی در مسجد اعظم درس میگفتند شاگردان بسیاری پای درس ایشان مینشستند و تعداد شاگردان ایشان به 300 نفر هم میرسید.
آیت الله حسینی بوشهری، شخصیت مرحوم آیت الله العظمی فاضل لنکرانی را چند بعدی عنوان کرد و ابراز داشت: ایشان به عنوان مرجع و فقیهی مجتهد در زمینه علمی به تربیت شاگردان و طلاب اهتمام ویژهای داشتند اما روزی هم وقتی به این نتیجه رسیدند که باید در برابر طاغوت ایستاد و مبارزه کرد وارد این صحنه شدند و همراه با امام راحل(ره) در این میسر سختیها و تبعیدها را تحمل کردند.
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