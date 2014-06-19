اصلاح فضای سیاسی خارجی سبب ارتقاء سطح تبادلات اقتصادی ایران با سایر کشورها شده است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رشیدیان، ظهر پنچشنبه در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اظهار کرد: اصلاح فضای سیاسی خارجی جدایی از شکل گیری رویه اعتدال، سبب ارتقاء سطح تبادلات اقتصادی ایران با سایر کشورهای جهان شده است.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به توسعه کشت زعفران فوق استراتژیک در استان بیان کرد: تولید، بهره وری و فراوری این محصول از اهمیت بالایی برخوردار است و در این راستا توجه به کمبود منابع آبی و نیاز کم زعفران به آب، یکی از مواردی است که می تواند این محصول را به عنوان کشت جایگزین مطرح کند.

استاندار خراسان رضوی بیان کرد: برای توسعه صادرات و برند سازی فروش این محصول در سطح ملی و بین المللی باید پیگیری‌های لازم برای لغو عوارض، در نظر گرفته شود.

رشیدیان یادآور شد: در حال حاضر به منظور مشوق‌های صادراتی از طریق مجاری قانونی و ایجاد گمرک تخصصی و اختصاصی زعفران در گمرکات مشهد، اقداماتی صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: بیش از 90 درصد اقتصاد استان توسط بخش خصوصی اداره می‌شود و برای دستیابی به توسعه اشتغال و تولید ثروت عادلانه و صحیح باید نسبت به جذب سرمایه‌های خارجی اقدام کرد.