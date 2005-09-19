ناتو براي فعاليت هاي صلح طلبانه بايد چهره سياسي داشته باشد

به گزارش خبرگزاري مهر،"پيتر اشتروك " وزير دفاع آلمان درگفتگو با راديوآلمان با اشاره به انتخابات پارلماني افغانستان تصريح كرد : ناتو از مدت ها پيش براي هر چه بهتر برگزار شدن انتخابات پارلماني افغانستان پس از حدود 30 سال تمام تلاش خود را بكار گرفته بود .

وزير دفاع ناتو در ادامه اين گفتگو خاطر نشان كرد : آلمان از زمان سقوط حكومت طالبان براي مبارزه با تروريسم شماري از نظاميان حافظ صلح خود را در قالب نيروهاي ناتو به افغانستان فرستاد تا تامين امنيت در برخي از مناطق اين كشور را به عهده بگيرند .

" اشتروك " در خصوص نقش ناتو در حل بحرانهاي بين المللي همچنين اظهار داشت : " جاپ هوپ شفر " دبير كل ناتو همواره بر آمادگي ناتو بر حل بحرانهاي بين المللي تاكيد دارد .

هم اينك نيز شمار زيادي از نيروهاي ناتو در بسياري از مناطق بحراني از جمله كوزوو ، افغانستان مستقر هستند .

وزير دفاع آلمان در ادامه اظهار داشت : به نظر مي رسد كه اكنون زمان آن فرار رسيده تا ناتو چهره اي سياسي به خود بگيرد .

وي در توضيح گفته خود تصريح كرد : ناتو در سايه وجه سياسي مي تواند فعاليتهاي صلح طلبانه خود را توسعه و تعميق بخشد .