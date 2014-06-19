به گزارش خبرنگار مهر، پرویز آرامنش بعد از ظهر پنج‌شنبه در همایش توسعه کارآفرینی اظهار داشت: مشاغل سبز مشاغل شایسته‌ای هستند که در کنار درآمد اقتصادی اثرات مخرب محیط زیست را نداشته یا آن‌ها را کاهش می‌دهند.

وی با اشاره به برگزاری همایش کارآفرینی سبز، تصریح کرد: در طول این دوره با مباحث کارآفرینی و مشاغل سبز آشنا می‌شویم.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی اظهار امیدواری کرد: که با برگزاری این همایش‌ها و کارگاه‌های آموزشی تغییری در نگرشمان به محیط زیست به وجود آید.

آرامنش به فرمایشات مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: ایشان اعلام کرده‌اند که امروز محیط زیست یک مسئله مهم و حاد برای کشور است و باید برای آن چاره‌اندیشی شود.

وی اضافه کرد: در همین راستا محیط زیست به عنوان کی دغدغه در دولت مطرح است و این نوید را می‌دهد که برای حفظ محیط زیست زمینه‌ای فراهم شود تا مشکلات این حوزه برطرف شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی با اشاره به رفتار نامناسب انسان‌ها نسبت به طبیعت و محیط زیست در چند سال اخیر، عنوان کرد: تولید پسماند، خشکی تالاب‌ها فرسایش و شوری از جمله عواقب این رفتار نامناسب ما با طبیعت بوده است.

آرامنش به وسعت 150 هزار کیلومتری خراسان جنوبی اشاره کرد و گفت: این استان سومین استان پهناور کشور بوده که دارای 732 هزار نفر جمعیت است.

وجود چهار منطقه حفاظت شده در خراسان جنوبی

وی کل و بز، قوچ و میش، آهو، گربه پالاس، گربه شنی، هوبره، زاغ بور، کبک، تیهو، افعی شاخدارایرانی،لاک پشت مهمیزدارشرقی و لاک پشت افغانی را از گونه‌های جانوری شاخص استان اعلام کرد و افزود: این استان دارای تنوع زیستی بالا بوده و علاوه بر وجود گونه‌های جانوری سایر استان‌ها دارای گونه‌های منحصر بفردی دیگری نیزهست.

وی وجود چهار منطقه حفاظت شده و 10 منطقه شکارممنوع را از جمله ظرفیت‌های زیست محیطی استان برشمرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند نیز در این همایش اظهار کرد: بحران محیط زیست و افزایش نیازهای وی از محیط یکی از مهم‌ترین مشکلاتی است که انسان امروز با آن روبه شده است.

محمدحسین صیادی بیان کرد: این توقعات از تعامل چهار عامل افزایش جمعیت، افزایش توقعات انسان،پیشرفت تکنولوژی و فناوری و تأثیر آن بر محیط به وجود آمده‌اند.

وی با بیان اینکه تخریب محیط زیست سبب برهم خوردن تعادل جو و بروز در تغییرات ناگهانی آب و هوا می‌شود، متذکر شد: به دلیل محدوی منابع، افزایش جمعیت، تخریب منابع طبیعی و کاهش تنوع زیستی نیاز به مسئولیت پذیری زیست محیطی در جامعه امروز هستیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند از رشد 250 درصدی شغل‌های سبز طی ده گذشته خبر داد و افزود : کارآفرین سبز کسی است که به دنبال دگرگون کردن فعالیت اقتصادی از طریق ایجاد یک فعالیت اقتصادی سبز و پایدار و همچنین تعهد مادام‌العمر به پایداری در تمامی فرآیندهایی است که انجام می‌دهد.

صیادی لازمه کارآفرینی را خلاقیت عنوان و اظهار کرد: اگر خلاقیت وجود نداشته باشد به طور حتم در تکرارها می‌مانیم.