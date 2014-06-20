علی جهاندیده در گفتگو با مهر با اشاره به افزایش تقاضای لاینرها برای مراجعه به بندرشهید رجایی در چندماه اخیر، اظهار داشت: پس از رفع مشکلاتی که در راستای تحریم بوجود آمد، لاینرهای زیادی به ما درخواست داده‌اند اما هنوز کشتی های بزرگ وارد بندر شهیدرجایی نشده‌اند.

وی افزود: در حال حاضر کشتی‌های بزرگ به بنادر جنوبی خلیج فارس می‌روند و ما کالاهای خودمان را با مبلغ قابل توجهی اضافه قیمت به کشور می‌آوریم و تحویل صاحبان کالا می دهیم.



معاون سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه ماباید سهممان را از حمل و نقل دریایی بگیریم، گفت: با حضور لاینرها در بندر شهیدرجایی، میزان تخلیه و بارگیری بالا می‌رود و می‌توانیم سرویس‌های لازم را به کشتی‌ها بدهیم.



جهاندیده در خصوص اینکه چه لاینرهایی تقاضای جدید برای حضور در بنادر ایران داده‌اند، افزود: خطوط کشتیرانی از چین، کره، هند و ایتالیا درخواستهای جدیدی را به سازمان ارایه کردند که در حال بررسی است و فکر می‌کنم که به زودی ورود و خروج کشتی‌های بزرگ به ایران آسان می‌شود.



معاون سازمان بنادر و دریانوردی با تاکید بر اینکه تیم دیپلماسی ایران سعی دارند تا شرایط حضور کشتی‌های بزرگ را در کشور فراهم کنند، اظهار داشت: حضور کشتی‌های بزرگ به نفع اقتصاد ملی است و می‌تواند شرایط را تغییر دهد.



وی در پاسخ به این پرسش که با ورود لاینرها چه تعداد کشتی‌ وارد بنادر می‌شود، گفت: نمی‌توان تعداد کشتی‌ها را محاسبه کرد و باید منتظر بود تا شرایط حضور آنها مهیا شود، البته به بازار، تقاضا و گشایش ال سی‌ها برای سفارش کالا هم بستگی دارد. در نهایت ایجاد فضای مناسب در مراجعه کشتی‌های بزرگ به بنادر ایران موثر است.



معاون سازمان بنادر و دریانوردی در خصوص اینکه آیا تاکنون خروح کشتیرانی ایران از تحریم تاثیری بر رونق این صنعت داشته است، بیان کرد: به شکلی که مدنظر ما بود هنوز تاثیر خود را نشان نداده است زیرا مشکلاتی مانند بیمه کشتی‌ها که با تحریم برای کشتیرانی ایران بوجود آمده بود هنوز برطرف نشده است.



جهاندیده با اشاره به همکاری با تیم مذاکره کننده برای حل مشکل کشتیرانی، اظهار داشت: همه به دنبال این هستند تا مشکلات حل شود

اما هنوز تحریم‌ها حل نشده است؛ البته مراجعه کننده از سوی کشتیرانی‌های خارجی بوده است ولی آنها هم نیاز به برنامه ریزی دارند.



وی با بیان اینکه وقتی شرکت‌های بزرگ کشتیرانی از کشور بروند یک شبه نمی‌توان آنها را بازگرداند، تصریح کرد: بهانه لاینرها این بود که تا زمانیکه تایدواتر حضور دارد وارد بندر شهید رجایی نمی‌شوند اما الان که تایدواتر از این بندر رفته است، این شرکت‌ها به بندر بازمی‌گردند.

تاید واتر دیگر به بندرشهید رجایی بازنمی‌گردد

معاون سازمان بنادر و دریانوردی افزود: تاید واتر هم شرایط کنونی را درک کرده و می‌گوید من بهانه به دست دشمنان نمی‌دهم که برای همین منظور دیگر در این بندر حضور ندارد.



جهاندیده با اشاره به اینکه تایدواتر شرکت توانمندی است و در حوزه های مختلفی حضور دارد، بیان کرد: اگر موضوع تحریم تایدواتر برداشته نشود این شرکت هم علاقه‌مند به حضور در بندر شهید رجایی نیست.



وی در خصوص اینکه آیا شرکت های دیگر توانمندی حضور در بندر شهیدرجایی را دارند، گفت: یک اپراتور را موضوعات مختلف درجه بندی می‌کند، وقتی ترمینالی به یک اپراتور تحویل داده می‌شود تمامی نیروها به اپراتور جدید منتقل می‌شود بنابراین تمام این موضوعات به که یک اپراتور را برجسته می‌کند همچنان در بندر باقی می‌ماند.



معاون سازمان بنادر و دریانوردی در خصوص اینکه گفته می شود یکی از اپراتورهای بندر شهیدرجایی وابسته به صندوق بازنشستگی سازمان بنادر است، بیان کرد: صندوق بازنشستگی سازمان بنادر در هیچ یک از اپراتورها ذی نفع نیست.

زیان سگین ایران از تخلیه کالاهای ایران در بندر جبل علی



معاون سازمان بنادر و دریانوردی در پاسخ به این پرسش که زیان تخلیه کالاهای ایران در بندر جبل علی که با افزایش تحریم‌ها اتفاق افتاد چه میزان است، اظهار داشت: زیان عدد بزرگی است و قیمت تمام شده کالاها را خیلی بالا می‌برد، البته فقط هزینه حمل از بندر جبل علی به بندرعباس مطرح نیست بلکه وقتی کشتی با 4 تا 5 هزار تی یو کانتیر می‌آید یک سرویس می‌گیرد و اگر این تعداد کانتینر با کشتی‌های کوچک به بندر بیاید چندین خدمات و سرویس دهی لازم دارد.



جهاندیده با بیان اینکه تعداد کشتی‌های بیشتر فضای بیشتری را برای خدمات دهی نیاز دارد، بیان کرد: زیان خیلی بیشتر از هزینه تمام شده کالاها است بنابراین به نفع ما است که کشتی‌های بزرگ به بنادر بیاید تا ارزش افزوده حفظ شود.



معاون سازمان بنادر و دریانوردی در خصوص برنامه این سازمان برای بهبود وضعیت بنادر ایران، اظهار داشت: براساس سند چشم انداز 1404 باید کشور اول منطقه باشیم بنابراین برای رسیدن به این هدف باید اقدامات زیادی انجام شود.



جهاندیده با تاکید بر اینکه با برنامه ریزی عادی به سند چشم انداز نمی رسیم، بیان کرد: اما می‌توانیم بخش خصوصی را در توسعه بنادر با اعتماد به توانمندیشان دخالت دهیم و مقررات دست و پاگیر در بخش دولتی را کاهش دهیم.

برنامه‌های دولت برای حمایت از بخش خصوصی

وی با بیان اینکه یکی دیگر از اقدامات، مدیریت منابع مردم و بانک ها است، گفت: اگر بتوانیم همه اقدمات از جمله تجهیزات، تاسیسات، ابنیه و دیگر اقدمات را در بنادر بزرگ یا کوچک به بخش خصوصی واگذار کنیم، توسعه بنادر با سرعت بیشتری اتفاق می‌افتد.



معاون سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه سازمان تجربیات خوبی در تخصیص وجوه اداره شده دارد، گفت: سازمان می‌تواند از منابع صندوق توسعه ملی، منابع وجوه اداره شده و منابع بانک ها سرمایه گذاران را ازنظر مالی تامین کند.



جهاندیده تصریح کرد: در حال حاضر بانک‌ از محل سپرده وجوه اداره شده 5 برابر وام می‌دهد و این وام به کسانی که سازمان بنادر معرفی خواهد کرد اختصاص پیدا می‌کند ضمن آنکه بخشی از سود بانکی از سپرده سازمان در بانک برداشت می‌شود.



وی با بیان اینکه در واقع نصف سود بانکی را سازمان می‌پردازد، اظهار داشت: امتیاز دیگر سازمان، این است که مجلس اجازه داده که طرح‌های زیربنایی که در بنادر ایران به دست بخش خصوصی اجرا می‌شود، سازمان بنادر نزد بانک‌ها تضمین کند. در واقع این یک تبصره ارزشمند و کارگشا برای سازمان و سرمایه گذاران است و امیدواریم با این تبصره، سرمایه گذار زیادی را جلب بنادر کنیم.

جذب 4 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در بنادر



معاون سازمان بنادر و دریانوردی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه امیدواریم با این راهکارها فاصله را با رقبا کمتر کرده و در 11 سال باقیمانده تا 1404 به جایگاهی که می‌خواهیم برسیم، گفت: بخش خصوصی تاکنون حدود 3500 میلیارد تومان در بنادر ایران سرمایه گذاری کرده است و ما امسال مصمم هستیم که حداقل 4 هزار میلیارد تومان جذب سرمایه گذاری داشته باشیم زیرا زمینه برای این موضوع باز است و می‌توانیم بیشتر از این هم سرمایه گذاری داشته باشیم.



جهاندیده با بیان اینکه سازمان هر چقدر بودجه مازاد داشته باشد برای وجوه اداره شده درنظر می‌گیرد، افزود: با این روند ظرفیت بنادر و تجهیزات و تاسیسات را افزایش داده و پس کرانه ها را رونق می‌دهیم تا بنادر لجستیکی داشته باشیم.



وی با اشاره به اینکه وجوه اداره شده بخش مسافری را تکان داد، اظهار داشت: الان در بنادر جنوبی شناورهای استانداری تردد می‌کند که البته کافی نیست و در همه بنادر شمال و جنوب به دنبال این هستیم تا حمل و نقل مسافری همزمان با سایر بخش ها رونق پیدا کند.

توسعه گردشگری و مسافرت دریایی



وی در خصوص برنامه‌های سازمان برای رونق حمل ونقل مسافری، گفت: سازمان بنادر رویکرد جدیدی به اسم توسعه گردشگری دریایی و مسافرت دریایی دارد که وزیر و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی هم بر آن تاکید دارند تا به سمت توسعه مسافرت‌های دریایی و گردشگری دریایی برویم.



جهاندیده تصریح کرد: براین اساس از هر طرحی که از سوی استانداران ساحلی معرفی شود استقبال می‌کنیم به این دلیل که دغدغه توسعه داریم و آماده همه نوع همکاری هستیم.



معاون سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اینکه سود تسهیلات برای بخش مسافری صفر درصد محاسبه می‌شود، بیان کرد: زمینه توسعه گردشگری دریایی در شمال نیز کمتر از جنوب نیست اما سازه‌های مناسب دریایی برای گردشگری دریایی نداریم.



وی با بیان اینکه الان بین شهرهای شمالی تور دریایی نداریم که به عنوان نمونه از چالوس راه بیفتد و تا رامسر یا دیگر شهرها برود، گفت: برای همین منظور دولت برای ایجاد زیرساخت‌های توسعه گردشگری آسان سازی می‌کند.

معاون سازمان بنادر و دریانوردی افزود: همه این طرح‌ها شدنی است و همت ساده سازی دولت، تقاضا از بخش خصوصی و حمایت از نمایندگان مجلس را می‌خواهد تا شرایط آسان شود و مجموعه وسیعی ازگردشگری دریایی را رقم بزنیم.



جهاندیده در خصوص اقدماتی که دولت تاکنون در این زمینه انجام داده است، بیان کرد: در شمال که هیچ اتفاقی نیافتاده است اما در جنوب نزدیک 2 تا 3 هزار صندلی مسافری ایجاد شده و حدود 40 شناور فعالیت می‌کند اما اینها برای تردد است و هنوز تفریح دریایی و گردشگری دریایی در کشور نداریم.



معاون سازمان بنادر و دریانوردی تصریح کرد: جزایر متعددی در کشور داریم که اگر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری هم همت داشته باشد می‌تواند از این محل، عددهای بزرگی از اشتغالزایی را با حفظ تمامی شئونات و حرمت به محیط زیست به دولت تقدیم کند.



وی با تاکید بر اینکه بخش خصوصی می‌تواند با نظارت دولت گردشگری تفریحی راه بیاندازد، اظهار داشت: ما 5800 کیلومتر مرز ساحلی داریم که می توان از آن برای گردشگری استفاده کرد.

بررسی دلایل عدم پیشرفت در ساخت بندرآستارا

جهاندیده درپاسخ به این پرسش که ساخت بندر آستارا در چه مرحله ای قرار دارد، گفت: ساخت این بندر هنوز تمام نشده است ضمن آنکه خصوصی سازی در ایران جوان است البته اینکه یک بندر از صفر تا صد به یک شرکت داده شود هم تجربه جدیدی است بنابراین با حفظ منافع سازمان و سرمایه گذار، پروژه باید با جدیت دنبال شود اما بخش خصوصی نباید از زمینه‌هایی که دولت ایجاد می کند سوء استفاده کند.



معاون سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه هرکس قاعده بازی را رعایت نکند به ضرر بازی است و باید دو طرف به تعهدات خود عمل کنند، اظهار داشت: شرکت ها باید به نظارت دولت احترام بگذارند و سرموعد کار را تمام کنند زیرا اگر اعتماد سازی دو جانبه باشد تجربه خوبی خواهد بود که بنادر کوچک را واگذار کنیم تا اشتغالزایی منطقه‌ای ایجاد شده و رونق اقتصاد منطقه فراهم شود.



وی باتاکید بر اینکه تمام قراردادهای قبلی سازمان در حال بررسی است، گفت: ساخت بندر آستارا تمام نشده و هیاتی را برای بررسی کار منصوب کردیم تا با بازدید از این بندر، آخرین وضعیت آن را به هیات عامل سازمان بنادر گزارش کنند.



جهاندیده با اشاره به اینکه در پروژه براساس قرارداد عمل می کنیم و بنای ما تخریب نیست، گفت: ارزیابی‌ام از شرکت ها اینست که اگر پراکندگی کارشان را کمتر کنند و به کیفیت بیشتر از کمیت بها بدهند به نفع آنها است.

تهیه گزارش از دلایل عدم توسعه ترمینال غلات در بندر امام



معاون سازمان بنادر و دریانوردی در خصوص ساخت ترمینال غلات خلیج فارس در بندرامام خمینی که قرار بود از سوی یک شرکت خصوصی ساخته شود، بیان کرد: هفته گذشته یک تیمی به این بندر رفته است تا وضعیت این پروژه را بررسی کند اما تاکنون درصد پیشرفت فیزیکی و ریالی این پروژه بسیار کم بوده است.



وی افزود: این شرکت قرار بود با یک شرکت خارجی همکاری کنند اما هنوز هیچ پولی برای این پروژه از خارج کشور تامین نشده است به همین جهت ما تیم هایی را اعزام کردیم تا از بخش های مختلف بازدید کرده و گزارش شفافی را به هیات عامل ارایه کنند.