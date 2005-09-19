به گزارش خبرگزاري"مهر، آيت الله تسخيري در اين نامه خطاب به ابراهيم جعفري نخست وزير جمهوري عراق، كشتار جمعي از شهروندان بي سلاح و ترور ناجوانمردانه علامه حجت الاسلام و المسلمين مهدي عطار و اقدام باندهاي جنايتكار تكفيري به عمليات وحشتناك در بخش هاي مختلف كشورعراق را تسليت و تعزيت گفت و از خداوند متعال و توانا مسالت خواست كه آن عالم بزرگوار را با پيامبران و شهيدان و صديقان محشور بدارد.
در نامه اي به نخست وزير عراق؛
دبير كل مجمع جهاني تقريب مذاهب كشتار جمعي از شهروندان عراقي را محكوم كرد
دبير كل مجمع جهاني تقريب مذاهب در نامه اي به نخست وزير عراق، ضمن محكوم كردن كشتار جمعي از شهروندان بي سلاح و ترور ناجوانمردانه علامه مهدي عطار، آنرا همسو با طرح هاي استعماري براي ايجاد تفرقه ميان امت يكپارچه اسلامي و حذف علماي مجاهد از صحنه، دانست.
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