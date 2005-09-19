دبير كل مجمع جهاني تقريب مذاهب كشتار جمعي از شهروندان عراقي را محكوم كرد

به گزارش خبرگزاري"مهر، آيت الله تسخيري در اين نامه خطاب به ابراهيم جعفري نخست وزير جمهوري عراق، كشتار جمعي از شهروندان بي سلاح و ترور ناجوانمردانه علامه حجت الاسلام و المسلمين مهدي عطار و اقدام باندهاي جنايتكار تكفيري به عمليات وحشتناك در بخش هاي مختلف كشورعراق را تسليت و تعزيت گفت و از خداوند متعال و توانا مسالت خواست كه آن عالم بزرگوار را با پيامبران و شهيدان و صديقان محشور بدارد.