رئیس کمیته ملی المپیک از رکوردگیری پولاد مردان در اردوی چابکسر بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک، در ادامه بازدیدهای مسئولان کمیته ملی المپیک از اردو های مختلف تیم‌های اعزامی به بازی‌های آسیایی 2014 اینچئون و بررسی روند آماده‌سازی آنان، کیومرث هاشمی رئیس کمیته ملی المپیک، روز گذشته با حضور در اردوی سطح دریای تیم ملی وزنه‌برداری بزرگسالان که از چهاردهم خرداد ماه در چابکسر گیلان آغاز شده به بازدید از رکوردگیری و تمرینات پولاد مردان کشورمان پرداخت و با ملی‌پوشان، کادر فنی و مسئولان فدراسیون به گفتگو پرداخت.

کیومرث هاشمی در حاشیه این دیدار ضمن پرداخت هدایای نقدی، خطاب به ملی‌پوشان گفت: تیم ملی وزنه‌برداری کشورمان که از گذشته‌های دور جزو پرافتخارترین رشته‌های ورزشی ما بوده طی ماه‌های آینده دو رویداد مهم بازی‎های آسیایی اینچئون و مسابقات جهانی قزاقستان را در پیش دارد و برای نیل به موفقیت در این دو رویداد مهم، کمیته ملی المپیک حمایت همه جانبه خود را از وزنه برداران اعلام کرده و از هیچ کوششی برای موفقیت نمایندگان کشورمان در این دو میدان مهم دریغ نخواهد کرد.

وی ادامه داد: حضورم در اردوی چابکسر و تماشای تمرینات سنگین و سخت تیم ملی وزنه‌برداری به خاطر احترام و ارزشی است که برای تلاش‎های شما عزیزان قائلم. انتظار دارم ضمن حفظ فضای همدلی و وحدت حاکم بر اردو، فقط به آماده‌سازی خود پرداخته و به حواشی توجهی نداشته باشید. اگر هم عزیزان دغدغه خاطری دارند به صورت تیمی و یا حتی به طور خصوصی با بنده در میان بگذارند تا بتوانیم در حد توانمان با هماهنگی فدراسیون در صدد برطرف کردن آن بر آییم.

هاشمی در پایان این تمرین بسیار سنگین که اکثر ملی‌پوشان بالاترین رکوردهای خود را در آن به ثبت رساندند اظهار داشت: رشته وزنه‌برداری در تمام بازی‌های آسیایی بعد از انقلاب اسلامی همیشه یک مدال طلا را داشته است اما ارزیابی من و دوستان این است که شما عزیزان با توجه به انگیزه بالا، جوانی، آمادگی و عشق و علاقه ای که به این رشته و کشورتان دارید با کسب مدال‌های پرتعداد و رنگارنگ حماسه‌ای نو را رقم خواهید زد.

رئیس کمیته ملی المپیک در ادامه پس از تماشای رکوردگیری وزنه برداران در نشستی اختصاص با حسین رضازاده، رئیس فدراسیون، بهمن زارع سرمربی و سید هادی پانزوان مربی تیم ملی به بررسی گزارش‌ها و برنامه‌های آماده‌سازی کادر فنی تیم ملی پرداخت و خطاب به آنان اظهار داشت: کمیته ملی المپیک حمایت همه جانبه‌ای از کادر فنی تیم ملی و اعضای آن خواهد داشت لذا انتظار داریم به چند مورد توجه ویژه داشته باشید، نخست اینکه مراقب سلامتی خود و ملی‌پوشان باشید تا خدای ناکرده در آستانه اعزام به رویدادهای مهم پیش رو با مشکل مصدومیت و آسیب دیدگی مواجه نشوید.

دوم اینکه اگر چه ملی‌پوشانی که در این سطح و کلاس وزنه می‌زنند به خوبی با مشکلات و اثرات استفاده از مواد نیروزا آشنایی دارند ولی کادر فنی هم تمهیدات لازم و دقیقی به کار ببندد تا خدای ناکرده مشکلی پیش نیاید. همچنین کادر فنی باید بدون توجه به حواشی احتمالی، فقط و فقط بر روی تیم تمرکز داشته و به فکر آماده‌سازی ملی‌پوشان خود جهت جلوگیری از ورود حواشی به اردو شود. باقی مسائل را به کمیته المپیک و فدراسیون بسپارید و فکر و ذکرتان آماده‌سازی اردونشینان و موفقیت در میادین پیش رو باشد.

وی همچنین در دیداری جداگانه با بهداد سلیمی کاپیتان تیم ملی ابراز داشت: توقع و انتظار از ملی‌پوش با سابقه و افتخارآفرینی همچون سلیمی چه در اردو و چه در دو میدان پیش رو بسیار بالاست، چرا که سلیمی هم باید از عنوان قوی‎ترین مرد جهان که متعلق به یک پولادمرد ایرانی است دفاع کند و هم اینکه به عنوان فردی باتجربه در کنار جوان‌ترهای اردو به آنها کمک نماید تا ضمن جلوگیری از ورود هر نوع حاشیه‌ای به تیم در ایجاد و حفظ انسجام و همدلی حاکم در بین اردو نشینان تلاش نمایند. به هر حال مسئولیت سنگینی بر عهده شماست که امیدوارم به عنوان یک بزرگتر و باتجربه تیم به خوبی به این نقش خود اشراف داشته باشد.

هاشمی همچنین ضمن حمایت از مسئولان فدراسیون و کادر فنی خاطرنشان کرد: انصافا مسئولان فدراسیون به خصوص حسین رضازاده که خود از قهرمانان این رشته ورزشی است در این مدت زحمات زیادی برای آماده‌سازی تیم ملی کشیده‌اند و باید به تک تک آنان و دیگر عوامل اجرایی فدراسیون خسته نباشید گفت.

در خاتمه کیومرث هاشمی به طور انفرادی نیز با ملی‌پوشان به گفتگو پرداخت که در این دیدارها هر کدام از اردونشینان دغدغه‌ها و خواسته‌ها و مشکلات خود را مطرح کردند. رئیس کمیته ملی المپیک نیز به آنان اطمینان خاطر داد تمام تلاش خود را برای برطرف کردن دغدغه ملی‌پوشان به کار بگیرد.

وی بعد از بازدید از اردوی تیم ملی وزنه‌برداری راهی استان قزوین شد تا از نزدیک مسابقات انتخابی تیم ملی کشتی آزاد و فرنگی را زیر نظر بگیرد.