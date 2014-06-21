  1. حوزه و دانشگاه
۳۱ خرداد ۱۳۹۳، ۱۱:۵۲

اقبالی خبر داد:

جذب دانشجوی خارجی در دستور کار شورای تنظیم قوانین دانشگاه آزاد

جذب دانشجوی خارجی در دستور کار شورای تنظیم قوانین دانشگاه آزاد

دبیر شورای تنظیم بخشنامه های دانشگاه آزاد، گفت: شورای تنظیم قوانین و بخشنامه های دانشگاه آزاد هم اکنون روی موضوع جذب دانشجویان خارجی در این دانشگاه، متمرکز شده است.

ناصر اقبالی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: به دلیل هماهنگی در دانشگاه آزاد اسلامی، شورای تنظیم قوانین و بخشنامه های این دانشگاه با حضور تعدادی از روسای واحدهای بزرگ این دانشگاه با ریاست حمید میرزاده، فعال شد.

وی با اشاره به هدف از تشکیل این شورا، خاطرنشان کرد: با تشکیل شورای قوانین و بخشنامه های دانشگاه آزاد، از این پس بخشنامه ها از حالت میان بخشی خارج شده و پس از تطبیق با سیاستهای کلان و چارچوب دانشگاه آزاد، بعد از تایید رئیس ابلاغ می شود.

به گفته این مقام مسئول دانشگاه آزاد، همیشه جای شورای تنظیم قوانین و بخشنامه ها در دانشگاه آزاد خالی بود، در گذشته هم چنین شورایی فعال بود اما جنبه غیررسمی و غیرارگانیک داشت.

اقبالی درباره برنامه های فعلی این شورا به جذب دانشجویان خارجی در دانشگاه آزاد اشاره کرد.

کد مطلب 2315756

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