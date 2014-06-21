دمای زنجان افزایش می یابد

احد یاغموری در گفتگو با خبرنگار مهر، به وضعیت جوی استان در 24 ساعت آینده اشاره کرد و افزود: آسمان زنجان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و از بعد از ظهر افزایش ابر را شاهد هستیم.

وی اظهار داشت: از امروز بعد از ظهر وزش باد در استان تا روز دوشنبه حاکم خواهد بود.

مسئول هواشناسی استان زنجان گفت: دمای زنجان از روز سه شنبه کاهش می یابد و هوا خنک تر می شود.

یاغموری به دمای زنجان در 24 ساعت گذشته اشاره کرد و گفت: دمای شهر زنجان دیروز 24 درجه سانتگیراد بالای صفر بود.

وی به گرمترین و سردترین نقاط استان در 24 ساعت گذشته اشاره کرد و گفت: در این راستا آببر و ماهنشان با 39 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و زرین آباد با 16 درجه سانتیگراد خنک ترین نقاط استان بودند.

مسئول هواشناسی استان زنجان دمای فعلی شهر زنجان را 27 درجه سانتیگراد بالای صفر عنوان کرد و گفت: دمای شهر زنجان نسبت به دیروز سه درجه گرمتر شده است.